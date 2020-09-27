«فينتك هايف»: «أكسيليريت هير» يمكّن المرأة في الخدمات المالية

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أفاد برنامج «فينتك هايف» التابع لمركز دبي المالي العالمي، أول وأكبر مسرّع للأعمال ضمن قطاع التكنولوجيا المالية في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب آسيا، بإطلاق الدورة الثانية من برنامج «أكسيليريت هير» للإرشاد المهني، الذي يركّز على تمكين المرأة في مجال الخدمات المالية.

ويزوّد البرنامج الشابات الطموحات بالأدوات والخبرة لتوسيع معارفهن والعمل بكفاءة في هذا القطاع، كما يسمح لهنّ بالانخراط الفعّال في عملية تشكيل مستقبل القطاع المالي، حيث سينطلق بمشاركة 14 منتسبة، مقدماً لهن جلسات تعليمية فردية، وفرصة المشاركة في مجموعة من ورش العمل وجلسات الإرشاد، وغيرها من الأنشطة.

وأكد المركز في بيان، أمس، أنه لايزال تمثيل المرأة في المناصب العليا، ضمن القطاع المالي على مستوى العالم، منخفضاً نسبياً، لذا يعمل مركز دبي المالي العالمي، منذ تأسيسه في عام 2004، على تحقيق التساوي بين الجنسين، إذ يضم المركز العديد من القيادات النسائية التي تعمل في مناصب عليا ضمن سلطة المركز، لتشكل المرأة اليوم أكثر من 60% من إجمالي عدد موظفيه، و33% من القوى العاملة التي تعمل في أكبر منظومة مالية بالمنطقة.

وقالت نائب الرئيس التنفيذي لـ«فينتك هايف» في مركز دبي المالي العالمي، رجاء المزروعي: «حققت الدورة الأولى من برنامج (أكسيليريت هير)، الذي انطلق في عام 2019، نجاحاً لافتاً، الأمر الذي دفعنا إلى العمل مع شركاء (فينتك هايف) لتشجيع النساء من مختلف أنحاء العالم على الانتساب إلى هذا البرنامج، إذ يوفر لهن فرصة لتطوير مهاراتهنّ وتطوير مسيرتهنّ المهنية في قطاع الخدمات المالية، ليكنّ مؤثرات، ويُدفعن لتحقيق المزيد من النمو والازدهار للقطاع في المستقبل، فهو إحدى المبادرات التي يسعى من خلالها مركز دبي المالي العالمي إلى رسم ملامح مستقبل القطاع المالي».

من جانبها، قالت الرئيس التنفيذي لبنك «ستاندرد تشارترد» في الإمارات، رولا أبومنة: «يسعدنا التعاون مع برنامج (فينتك هايف)، والعمل المشترك على هذه المبادرة المتميزة، ونؤمن في (ستاندرد تشارترد) بأن مشاركة المرأة وتمكينها، خصوصاً في المناصب العليا، عاملان مؤثران بشكل إيجابي في مختلف الأجيال، حيث يعد هذا البرنامج منصة مهمّة للنساء المتميزات بمجال الخدمات المالية في دولة الإمارات، للتعرف إلى العديد من الأفكار والموضوعات المرتبطة بعالم الأعمال، والأهم من ذلك بناء شبكة الأعمال الخاصة بهنّ وتوسيع مهاراتهنّ وخبراتهنّ».

يشار إلى أن الدورة الثانية من برنامج «أكسيليريت هير» انطلقت في 24 أغسطس الماضي، وتستمر لغاية 30 نوفمبر المقبل.

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