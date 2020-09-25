«غرفة دبي» توقّع اتفاقية مع «غرفة تل أبيب» لدعم الأعمال

المصدر: دبي ■الإمارات اليوم

وقّعت غرفة تجارة وصناعة دبي، أمس، اتفاقية تعاون استراتيجية مع غرفة تجارة تل أبيب، ممثلة باتحاد غرف التجارة الإسرائيلية، لتعزيز التعاون في عدد من الجوانب الأساسية المتعلقة بممارسة الأعمال لدى الجانبين، والارتقاء بتنسيق الجهود المشتركة بما يخدم مصالح مجتمعَي الأعمال لدى الطرفين، وذلك في أعقاب بدء العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية بين دولة الإمارات وإسرائيل.

وتشمل بنود الاتفاقية التعاون في إجراء دراسات اقتصادية حول الأسواق الثنائية وفرص الاستثمار وآفاق النمو، والشراكات التي يمكن أن تشكل أساساً للتعاون الثنائي في مختلف القطاعات الاقتصادية بين الجانبين، إضافة إلى تنظيم فعاليات افتراضية حول فرص النمو والتعاون بين مجتمعَي الأعمال، وتبادل زيارات الوفود الاقتصادية، وتنظيم منتديات أعمال مشتركة، كذلك التعاون في مجالَي ريادة الأعمال والمشروعات الناشئة.

تنظيم وتنسيق

وتشمل الاتفاقية مشاركة «غرفة دبي» في تنظيم وتنسيق العلاقات والروابط التجارية والاستثمارية المقبلة بين مجتمعَي الأعمال في دبي وإسرائيل، حيث تعتبر «غرفة دبي» ممثل القطاع الخاص بالإمارة، وتضم في عضويتها أكثر من 250 ألف شركة.

وتسهم هذه الاتفاقية في توسيع آفاق التعاون الاقتصادي على الصعيدين الإقليمي والدولي، حيث لن تعود فوائدها على مجتمعَي الأعمال في دبي وإسرائيل فقط، بل ستمتد لتشمل جميع الأطراف المعنيّة ومجتمعات الأعمال في منطقة الشرق الأوسط، ما يترجم نهج دبي في مد جسور التعاون ودعم الشراكات العالمية العابرة للحدود التي تفيد النمو الاقتصادي في المنطقة.

مرحلة جديدة

وقال مدير عام غرفة تجارة وصناعة دبي، حمد بوعميم، إن الاتفاقية تأتي في إطار مرحلة جديدة وحيوية من الروابط بين مجتمعَي الأعمال في دبي وإسرائيل، معتبراً أن انفتاح اقتصاد دبي على الأسواق العالمية، وريادته في مختلف المجالات الاقتصادية، يجعل من دبي شريكاً ذا ثقل وأهمية نوعية لمعظم الاقتصادات العالمية.

وأضاف بوعميم، أن الاتفاقية تمهد لمزيد من قنوات التعاون في العديد من القطاعات الرئيسة، مشيراً إلى أن دراسة الأسواق الثنائية، وفهم متطلبات المستثمرين وأولوياتهم، وتحديد مجالات التعاون، أمور تشكل المرحلة الأولى من التعاون مع غرفة تل أبيب، لخدمة الأهداف الاستراتيجية التنموية للجانبين.

فرص استثمارية

وأكد بوعميم أن اتفاقية الشراكة تستهدف تعزيز آفاق النمو والازدهار الاقتصادي في المنطقة، حيث تتيح الفرص الاستثمارية لكل الأطراف في المنطقة، وتركز على إيجاد بيئة ملائمة وتنافسية لممارسة الأعمال يعود نفعها على مجتمعات الأعمال على امتداد الشرق الأوسط.

شراكة

بدوره، قال رئيس اتحاد غرف التجارة الإسرائيلية رئيس غرفة تجارة تل أبيب، يوريل لين، إن «هذه الاتفاقية مع (غرفة دبي) تدعم معاهدة السلام بين دولة الإمارات وإسرائيل، وتخلق شراكة بين البلدين، اللذين عملا بجد لبناء اقتصادين مزدهرين وقويين لمصلحة شعبيهما». وأضاف أن «هذه الاتفاقية ستسهم في بناء جسور التعاون المشترك في قطاعات التقنية المتقدمة والسياحة والطيران والاستثمار والعقارات، خصوصاً في مجالات التكنولوجيا النظيفة والري والتقنيات الزراعية والرعاية الطبية الرقمية، وغيرها الكثير».

زيادة الفرص

تؤكد اتفاقية التعاون الاستراتيجية التي وقعتها غرفة تجارة وصناعة دبي مع غرفة تجارة تل أبيب، دور «غرفة دبي» في تمثيل مجتمع الأعمال في دبي، حيث تعمل الغرفة على زيادة الفرص المتاحة أمام القطاع الخاص، وخلق أرضية خصبة لجذب الاستثمارات المحلية والدولية، إلى جانب توفير فرص تبادل التجارب والتدريب اللازم على المهارات، لتعزيز قدرة أعضائها على ممارسة أعمالهم التجارية.

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