«القابضة» تضيف «الإمارات للطاقة النووية» إلى محفظتها

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

أعلنت «القابضة» (ADQ)، عن إضافة مؤسسة الإمارات للطاقة النووية إلى محفظة أعمالها في قطاع المرافق.

جاء ذلك بموجب مرسوم صادر عن المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، يتم من خلاله نقل الملكية الكاملة لأسهم المؤسسة من حكومة أبوظبي إلى «القابضة»، على أن يتم تنفيذ هذا القرار فور إصداره.

وقال الرئيس التنفيذي لـ«القابضة»، محمد حسن السويدي، في بيان صادر أمس: «نرحب بانضمام مؤسسة الإمارات للطاقة النووية إلى محفظة أعمالنا، والتي تضم العديد من أكثر الشركات طموحاً ونجاحاً في إمارة أبوظبي».

وأضاف: «نعمل بشكل وثيق مع شركات قطاع المرافق التابعة لنا والتي تشمل أيضاً شركة أبوظبي الوطنية للطاقة (طاقة)، وشركة أبوظبي لخدمات الصرف الصحي، وشركة مياه وكهرباء الإمارات، من أجل تطوير بنية تحتية وطنية متينة، لما لها من أهمية حيوية في دعم نمو العديد من القطاعات الاقتصادية الأخرى».

من جهته، قال الرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات للطاقة النووية، محمد إبراهيم الحمادي: «يسعدنا الانضمام إلى (القابضة) كجزء من التزامنا بتعزيز التنويع الاقتصادي طويل الأمد في إمارة أبوظبي، كما نود تأكيد التزامنا بمهمة توليد هذا النوع الجديد من الكهرباء الخالية من الانبعاثات الكربونية بهدف تعزيز قطاع الطاقة في دولة الإمارات وتحقيق استدامته». وأضاف الحمادي أنه «مع بدء عمليات محطات براكة للطاقة النووية السلمية، أخيراً، نعمل على توفير كهرباء نظيفة للدولة، وفق أعلى معايير الأمان والكفاءة، وذلك من خلال العمل مع مختلف شركائنا وأصحاب المصلحة المحليين».

بدوره، قال رئيس محافظ استثمارية في «القابضة» (ADQ)، خليفة سلطان السويدي، إن «الطاقة النووية تؤدي دوراً مهماً في مستقبل دولتنا، ونتطلع للعمل جنباً إلى جنب مع مؤسسة الإمارات للطاقة النووية فيما تواصل بناء برنامجها الطموح لتوليد طاقة سلمية بتطبيق أعلى معايير السلامة والجودة العالمية».

وأشار إلى أن «توفير المؤسسة لكهرباء نظيفة منتجة من الطاقة النووية، يعد أحد العوامل التي تدعم تنويع مصادر توليد الطاقة، وتضمن موثوقية شبكة الكهرباء في جميع أنحاء دولة الإمارات».

وتنضم مؤسسة الإمارات للطاقة النووية إلى محفظة «القابضة» (ADQ) الاستراتيجية في قطاع المرافق، والتي تشمل كذلك كلاً من شركة أبوظبي الوطنية للطاقة (طاقة)، وشركة أبوظبي لخدمات الصرف الصحي، وشركة مياه وكهرباء الإمارات.

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