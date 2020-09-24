«طيران الإمارات» تستأنف تسيير رحلاتها إلى 5 وجهات جديدة

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلنت «طيران الإمارات» أنها ستستأنف خدمة محطاتها الثلاث في جنوب إفريقيا: جوهانسبرغ وكيب تاون اعتباراً من (1 أكتوبر2020)، وديربان (4 أكتوبر)، وكذلك إلى كل من هراري عاصمة زيمبابوي (1 أكتوبر) وموريشيوس (3 أكتوبر)، ما سيرفع عدد وجهاتها إلى 92 مدينة، 19 منها في القارة الإفريقية. وتمضي الناقلة قدماً في إعادة بناء شبكتها عبر العالم لتلبية الطلب على السفر مع المحافظة على صحة وسلامة عملائها وموظفيها.

وأكدت «طيران الإمارات»، أن العملاء الذين يسافرون من وإلى محطات «طيران الإمارات» الثلاث في جنوب إفريقيا سيتمكنون من مواصلة سفرهم بسرعة وبأمان عبر دبي إلى مختلف محطات الناقلة في أوروبا والشرقين الأقصى والأوسط وغرب آسيا وأستراليا. ومن المنتظر أن تتوافر رحلات «طيران الإمارات» إلى جنوب إفريقيا على emirates.com في وقت لاحق.

وستشغل «طيران الإمارات» رحلتين أسبوعياً إلى هراري متصلتين مع خدمة لوساكا، لربط زامبيا وزيمبابوي عبر دبي مع مختلف المحطات عبر شبكة خطوط «طيران الإمارات».

وستُستأنف خدمة موريشيوس مبدئياً برحلة أسبوعية أيام السبت، لدعم جهود حكومة موريشيوس لإعادة مواطنيها إلى البلاد، والمساهمة في انتعاش صناعة السياحة في تلك الوجهة الشهيرة في المحيط الهندي، ونقل المسافرين بأمان من أوروبا والشرق الأقصى والشرق الأوسط عبر دبي.

ويمكن للعملاء من مختلف محطات «طيران الإمارات» التوقف في دبي مع إعادة فتح أبواب المدينة أمام الزوار من رجال الأعمال والسياح الدوليين. ولضمان سلامة المسافرين والسياح والمجتمعات، فإن إبراز شهادة فحص «كوفيد-19» PCR يعتبر إلزامياً لجميع الركاب العابرين (الترانزيت) والقادمين إلى دبي (والإمارات العربية المتحدة) قبل ركوب الطائرة، بمن فيهم مواطنو دولة الإمارات والمقيمون والسياح، بغض النظر عن البلد الذي يأتون منه، كما ينبغي على المسافرين إلى الدار البيضاء الامتثال لمتطلبات دخول المملكة المغربية حتى يسمح لهم بالصعود إلى الطائرات.

- «طيران الإمارات» ستشغل رحلتين أسبوعياً إلى هراري متصلتين مع خدمة لوساكا لربط زامبيا وزيمبابوي عبر دبي.

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