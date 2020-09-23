«مبادلة» و«سبيربنك» توقعان اتفاقية تعاون استراتيجي

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم ووام

وقّعت «شركة مبادلة للاستثمار»، ومؤسسة «سبيربنك» المالية العالمية، أمس، اتفاقية استراتيجية بهدف التعاون المشترك في مجالات عدة، من بينها: الاستثمارات المشتركة، وتمويل الديون والأسهم، والتمويل طويل الأجل لمشروعات «مبادلة» في روسيا، وغيرها من المناطق، والخدمات الاستشارية، والتحوط من مخاطر الصرف الأجنبي والائتمان.

وتمهد الاتفاقية الطريق للتعاون والاستثمار في مجالات الذكاء الاصطناعي، والأمن السيبراني، والعلوم الحياتية، والاستثمار في الشركات الناشئة، والتمويل الإسلامي، والتطبيب عن بُعْد، والتعليم.

وقال الرئيس التنفيذي للمجموعة والعضو المنتدب في «مبادلة»، خلدون خليفة المبارك: «نحن سعداء بإعلان علاقتنا مع (سبيربنك) بشكل رسمي، وإنشاء منصة جديدة تتيح لنا الاستفادة من العديد من فرص الاستثمار والتمويل في روسيا ودولة الإمارات».

وأضاف: «لقد استثمرنا بنجاح في روسيا طوال العقد الماضي، ولاشك في أن افتتاح مكتب (مبادلة) بموسكو العام الماضي، والشراكة الجديدة التي أبرمناها حالياً مع (سبيربنك) سيزيدان قدرتنا على تعزيز حضورنا في روسيا».

بدوره، قال رئيس المجلس التنفيذي لـ«سبيربنك»، هيرمان قريف، إن توقيع اتفاقية مع شركة استثمارات عالمية، مثل «مبادلة»، يؤكد تزايد اهتمام الدول الخليجية بفرص الاستثمار في روسيا، واهتمام روسيا بالاستثمار في الخليج.

إلى ذلك، أعلنت شركة «بيرنقس» للخدمات المالية العالمية، عن تأسيس منصة جديدة باسم «بيرنقس مبادلة إنتربرايز» (بي إم إي)، بهدف توفير حلول مالية للشركات العاملة في الأسواق الوسيطة بالقارة الأوروبية.

وتعتبر شركة مبادلة للاستثمار المساهم الرئيس في هذه الشراكة، إذ ستستثمر إلى جانب «ماس ميوتشوال» و«بيرنقس».

ووفقاً لبيان صادر أمس، ستعمل «بي إم إي» وشركاؤها على توفير تمويلات بقيمة 3.5 مليارات دولار، خلال الأشهر الـ18 المقبلة، للإسهام في تلبية الطلب المتزايد على الحلول التمويلية المرنة في أوروبا.

وقال نائب الرئيس التنفيذي للمجموعة والرئيس التنفيذي لقطاع الاستثمارات البديلة والبنية التحتية في «مبادلة»، وليد المقرب المهيري، إن «(مبادلة) تتمتع بسجل حافل، في مجال تأسيس شراكات قوية وناجحة، مع أبرز المؤسسات على مستوى العالم».

وأضاف: «تأتي شراكتنا مع (بيرنقس)، من خلال منصة (بي إم إي) امتداداً لهذا النهج، ونحن نتطلع لتعزيز التعاون مع (بيرنقس)، خلال السنوات المقبلة».

من جانبه، قال رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة «بيرنقس»، توم فينك، إن «هذه الشراكة ستستفيد من قدراتنا المتميزة في مجال توفير خدمات الائتمان الأساسي والبديل لمساعدة الشركاء الاستراتيجيين، مثل (مبادلة)، على الدخول في استثمارات كبيرة».

- الشراكة الجديدة مع «بيرنقس» تهدف إلى توفير حلول مالية للشركات.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news