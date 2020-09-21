«فلاي دبي» تستأنف رحلات المالديف اعتباراً من 27 أكتوبر

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلنت «شركة فلاي دبي»، أمس، عن استئناف رحلاتها إلى عاصمة جزر المالديف، ماليه، اعتباراً من 27 أكتوبر المقبل، لافتة إلى أنها كانت تعمل هناك بين عامي 2013 و2018.

وأوضحت الشركة أن إعادة هذه الخدمة يأتي مع تنامي الطلب عليها، حيث بدأت هذه الوجهة الواقعة في المحيط الهندي باستقبال السياح في وقت سابق من الصيف الجاري.

وأعلنت «فلاي دبي» عن توفير باقات عطلات بأسعار معقولة الكلفة تبدأ من 3641 درهماً للشخص شاملة الرحلات، والتنقلات بالقارب السريع، والإقامة في فندق من فئة أربع نجوم.

وستشغل «فلاي دبي» رحلاتها إلى ماليه بواقع أربع رحلات في الأسبوع أيام الثلاثاء والخميس والجمعة والسبت، ليرتفع عدد الوجهات التي تشغلها «فلاي دبي» إلى 40 وجهة عبر شبكتها الممتدة في إفريقيا، وآسيا الوسطى، وأوروبا، وشبه القارة الهندية، والشرق الأوسط.

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