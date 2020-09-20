«تلال الغاف».. 6500 منزل على مساحة 3 ملايين متر مربع

المصدر: إعداد : مدحت السويفي

يُعد مشروع تلال الغاف من أبرز المجتمعات متعددة الاستخدام التي تطورها شركة «ماجد الفطيم» في دبي، باستثمارات تصل إلى 14 مليار درهم. ويمتد المشروع الذي يقدّم نمط حياة فاخراً حول بحيرة الغاف، على مساحة ثلاثة ملايين متر مربع عند تقاطع شارع حصة مع شارع الشيخ زايد بن حمدان آل نهيان، قرب مدينة دبي الرياضية.

ويتم تطوير المشروع على مراحل عدة، ليشمل عند اكتماله في عام 2027 على أكثر من 6500 وحدة سكنية بنظام التملك الحر.

وتقع المنازل ضمن سلسلة أحياء سكنية يمكن التنقل بينها سيراً على الأقدام، نظراً لاتصالها بممرات ومساحات مفتوحة.

وتضم المساحات المفتوحة، أماكن خضراء ومناطق للعب ومسارات للمشي، فضلاً عن مسارات للدراجات.

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