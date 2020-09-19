مشروعات صغيرة.. عاشق القهوة عبدالحميد جمعة يؤسس «كاف كاف كوفي»

المصدر: سامح عوض الله ■دبي

دفع عشق رائد الأعمال عبدالحميد جمعة للقهوة إلى تأسيس مشروع «كاف كاف كوفي»، وبدء رحلته في عالم القهوة.

ويتبع مشروع «كاف كاف كوفي» نشاط تجارة البّن (القهوة)، وعادة بيع حبوب البّن المجفف، سواء كانت بشكل سائب أو بعد تعبئتها في عبوات ذات أوزان مختلفة.

عاشق للقهوة

يؤكد جمعة أنه من عشاق القهوة، الأمر الذي دفعه للقراءة والبحث عن تاريخها، وجذورها، وأنواعها، والبلدان المنتجة لها، ومن هنا انطلقت رحلته في عالم القهوة، التي بدأت بالحصول على رخصة «تاجر» التي تصدرها اقتصادية دبي لرواد الأعمال الذين يطلقون مشروعاتهم التجارية والناشئة المبتكرة، والتي تدار عبر المواقع الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي.

آفاق جديدة

يتابع عبدالحميد جمعة لـ«الإمارات اليوم»: «فتحت رخصة (تاجر) آفاقاً جديدة في عالم التسوق الذكي الإلكتروني من حيث المميزات والسهولة، أهمها الاستعداد والتهيئة لسوق العمل قبل البدء، ورفع ثقة جميع المتعاملين من متسوقين أو شركات ترغب في التعامل معها، تحت مظلة اقتصادية دبي».

وأضاف: «مكنتني الرخصة من توفير منتجاتي في جميع متاجر الدولة، حتى وصلت إلى أسواق دول الجوار مثل الكويت، والبحرين، وعُمان، والسعودية، بشكل قانوني ومعترف به كعلامة مرخصة».

منتج فاخر

ويؤكد رائد الأعمال أنه يوفر للمستهلكين قهوة من أفخر المحصولات العالمية وأجودها، لافتاً إلى أنه يتم تقديمها بطرق سهلة الإعداد، منها أظرف الترشيح التي تحتوي على قهوة مطحونة جاهزة لا تحتاج سوى الماء الساخن للاستمتاع بمذاقها، وتتوافر من خمس محصولات مختلفة من دول عدة، مؤكداً أنها مغلفة بحاوية أو عبوة أنيقة لتتماشى مع جودة المنتج.

وتضم منتجات «كاف كاف كوفي» قهوة جاهزة للشرب معتقة، إذ يتم نقع حبوب القهوة في مياه باردة لمدة تراوح بين 12 و24 ساعة، وتقدم في عبوة زجاجية فريدة من حيث التصميم والشكل، ومحكمة الإغلاق لضمان الجودة.

وتم إطلاق أكياس القهوة الجاهزة للتنقيع البارد، إذ يحتوي الكيس على قهوة مطحونة مسبقاً وهي مغلفة بكيس قماشي داخلي، لضمان تغلغل الماء وقت الاستخدام، ومن الخارج ظرف ورقي مقوّى لضمان حفظ المذاق الطازج للقهوة. ولفت جمعة إلى وجود قسم مختص بتجارة البّن بالجملة، سواء الأخضر أو المحمص.

يؤمن رائد الأعمال عبدالحميد جمعة بأن التركيز على صحة المستهلك من أهم الأولويات، وأن السلامة العامة أهم من المدخول المادي، لضمان استمرار المشروع، وسمعة العلامة التجارية، إضافة إلى أهمية الحملات الدعائية لتسليط الضوء على منتجات المشروع المتنوعة والمحصولات الجديدة.

رخصة «تاجر»

يشار إلى أنه يتم الحصول على رخصة «تاجر» إلكترونياً في دقائق معدودة من أي مكان من خلال التسجيل عبر الموقع الإلكتروني dedtrader.ae، واتباع الخطوات من خلال تسجيل بيانات الهوية الإماراتية، ومن ثم اختيار نوع النشاط، وتحديد الاسم التجاري، وذكر حسابات مواقع التواصل الاجتماعي التي تتم من خلالها عملية عرض المنتجات والخدمات.

وتضم مميزات الحصول على الرخصة: إصدار بطاقة المنشأة، والاستفادة من التسهيلات البنكية، وعرض المنتجات في منافذ البيع (الشركاء)، والحصول على عضوية «غرفة دبي» للأنشطة التجارية، فضلاً عن الحصول على رمز المستورد الجمركي لتسهيل الاستيراد والتصدير عن طريق dubaitrade.ae، والمشاركة في المعارض والمؤتمرات وورش العمل، والتعاقد مع شركات التوظيف المؤقت، وتوفير مساحات للعمل (الشركاء).

7960 رخصة

أصدر قطاع التسجيل والترخيص التجاري في اقتصادية دبي 7960 رخصة «تاجر» منذ إطلاق المبادرة حتى 16 سبتمبر 2020، في وقت استحوذت الإناث على نسبة 58% من عدد الرخص بإجمالي 4630 رخصة، فيما شكل الذكور نسبة 42% بإجمالي 3330 رخصة.

وتشمل ضوابط رخصة «تاجر» أنه لا يمكن فتح محل تجاري، ويمكن إصدار تأشيرة لثلاثة عمال فقط إذا كان مالك الرخصة مواطناً 100%، فضلاً عن أن حق الرجوع القانوني يكون على الفرد نفسه صاحب الرخصة.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news