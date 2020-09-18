«طاقة» تطرح سندات خاصة في المغرب بـ 1.08 مليار درهم

المصدر: أبوظبي ■الإمارات اليوم

أعلنت شركة أبوظبي الوطنية للطاقة (طاقة)، أمس، عن واحدة من أكبر عمليات طرح السندات الخاصة في المملكة المغربية للعام الجاري، ما يعزز مكانة الشركة في سوق الطاقة المغربية، حيث توفر الشركة التابعة لها «طاقة المغرب» أكثر من 40% من احتياجات البلاد من الكهرباء.

وأوضحت الشركة، في بيان، أن هذه الصفقة تمت لدى انتهاء «طاقة المغرب» من إصدار حزمة من السندات، من خلال اكتتاب خاص بقيمة 1.08 مليار درهم.

وشهد الاكتتاب في طرح السندات إقبالاً كبيراً من قبل المستثمرين المؤهلين، ما أتاح للشركة فرصة لتعزيز هيكل رأس المال، وتأمين المزيد من القيمة لمساهميها، كما نتج عن الصفقة خفض كلفة الديون بنسبة تزيد على 20%، وتمديد تاريخ استحقاق الدين بمقدار 11 عاماً، حتى مارس 2038.

وقال الرئيس التنفيذي للمجموعة العضو المنتدب لشركة أبوظبي الوطنية للطاقة، جاسم حسين ثابت، إن «عملية طرح السندات في المملكة المغربية إن دلّت على شيء فهي تدل على الدور الحيوي الذي تلعبه أعمال توليد الطاقة في (مجموعة طاقة)، ضمن استراتيجيتنا للنمو على الصعيد العالمي»، وأضاف: «باعتبارها شركة إقليمية رائدة في قطاع المرافق المتكاملة، أثبتت (طاقة) نفسها شريكاً موثوقاً في قطاع المرافق بالمغرب، وذلك من خلال سجلها الحافل المتمثل بنجاحها في تلبية جزء كبير من الطلب المتزايد على الطاقة في تلك الدولة».

ويأتي إصدار السندات هذا بعد منح «طاقة المغرب» خيار تمديد اتفاقية شراء الطاقة بين «طاقة المغرب»، والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب في المغرب، لمدة 17 عاماً إضافية، وذلك للوحدات (1-4) من محطة الجرف الأصفر للطاقة، وبالتالي تعزيز القيمة من خلال تمديد فترة سداد الدين. وتولِّد محطة الجرف الأصفر للطاقة، التابعة لـ«طاقة المغرب»، 2056 ميغاواط من الكهرباء، لتلبية أكثر من 40% من احتياجات المملكة من الكهرباء، وبما يخدم نحو 18 مليون مستخدم سنوياً. وتعد هذه المحطة واحدة من أكبر محطات الطاقة من نوعها في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

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