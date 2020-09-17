"تعاونية الشارقة" توزع 500 طرد غذائي لدعم السودان

المصدر: الشارقة - الامارات اليوم

وزعت "تعاونية الشارقة" بالتعاون مع جمعية الشارقة الخيرية 500 طرد غذائي إلى الشعب السوداني، وذلك في إطار برنامج المساعدات الإنسانية الإماراتية الحالي، للتخفيف من آثار السيول والفيضانات في عدد من الولايات السودانية، حيث تم توزيع المساعدات الإنسانية على المتأثرين في عدد من المناطق الأكثر تضرراً من كارثة الفيضانات.

وأوضح الرئيس التنفيذي لتعاونية الشارقة، ماجد الجنيد، أن "المبادرة تأتي ضمن توجيهات مجلس الإدارة، بالتعاون والتنسيق مع جمعية الشارقة الخيرية، للحد من تداعيات الكوارث والأزمات، وتخفيف المعاناة الإنسانية على الشعب السوداني، جراء الفيضانات التي حلت بهم في الفترة الأخيرة".

وأكد الجنيد أن تعاونية الشارقة ستستمر في تقديم المساعدات خلال الفترة القادمة لتوفير المزيد من الاحتياجات الأساسية، والعمل مع الشركاء من الهيئات والمؤسسات في الدولة لتوفير الدعم الكامل للمتضررين.

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