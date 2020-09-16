توفير خدمات "كاتب العدل" بمركز الشارقة لخدمات المستثمرين

المصدر: الشارقة –الإمارات اليوم

أعلن مركز الشارقة لخدمات المستثمرين (سعيد) التابع لمكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر (استثمر في الشارقة)، عن توفير خدمات "كاتب العدل" ضمن مبنى المركز بهدف إنجاز معاملات المستثمرين المحليين والأجانب الخاصة بالمحاكم، وذلك بالتعاون مع وزارة العدل.

وبموجب هذا التعاون، يقدم "كاتب العدل" في مركز (سعيد) الخدمات الخاصة بالتصديق على المحررات مثل الوكالات وعقود البيع والتنازل والاقرارات والتعهدات على أن يستغرق وقت إنجاز الخدمة في مدة لا تتجاوز الخمس دقائق.

وقال المدير العام لمركز الشارقة لخدمات المستثمرين (سعيد)، مروان صالح العجلة، إن "التعاون يأتي مع وزارة العدل لتوفير خدمات (كاتب العدل) ضمن رؤية مركز (سعيد)، في تسهيل إجراءات المستثمرين وتسريع خطوات تأسيس الأعمال من خلال إنجاز كافة معاملات المستثمرين تحت سقف واحد وبفترة قياسية، بما يعزز مكانة إمارة الشارقة كبيئة جاذبة لرواد الأعمال والمستثمرين".

وأوضح العجلة أن هذه الخدمة تضاف إلى سلسلة من الخدمات التي يوفرها المركز من خلال تعاونه وشراكاته مع عدد من الجهات والمؤسسات الحكومية ومنها مدينة الشارقة للإعلام (شمس)، والهيئة الاتحادية للهوية والجنسية، بحيث يقدم المركز كافة الخدمات والتراخيص للمستثمرين الراغبين في تأسيس شركاتهم بمدينة (شمس)، وكذلك تزويد المستثمرين بالخدمات التي تضمن إتمام الإجراءات الحكومية المتعلقة بالجوازات والإقامات، والتأشيرات والخدمات المتعلقة بالكفلاء والمنشآت وطلبات المستفيدين من إعفاءات الغرامات.

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