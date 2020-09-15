«القابضة» تطلق «سلال» لتعزيز منظومة الأغذية

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

أعلنت شركة «القابضة» (ADQ)، التي تمتلك محفظة واسعة من الشركات الكبرى العاملة في قطاعات رئيسة ضمن اقتصاد إمارة أبوظبي، عن إطلاق شركة «سلال» بهدف تنويع مصادر المنتجات الغذائية، وتحفيز نشاط الأغذية الزراعية والمصنعة محلياً، مشيرة إلى أن هذه الشركة تكمل جهود حكومة أبوظبي لتأمين الإمداد الغذائي في قطاع المواد الغذائية في الإمارة وتعزيز الأنشطة المرتبطة بها كالتوريد والتوزيع.

وأوضحت أن «سلال» ستتولى عدداً من المهام التي تهدف إلى حماية قطاع الأغذية والزراعة والمزارعين المحليين في الإمارة، حيث يتضمن ذلك إدارة برامج الشراء، وإدارة المخزون الاحتياطي الاستراتيجي من المواد الغذائية، فضلاً عن تطبيق برامج نقل المعرفة المتخصصة في تقنيات الزراعة الصحراوية، وتنفيذ مشروعات البحث والتطوير لدعم زيادة الإنتاج المحلي من الخضراوات والفواكه لصغار المزارعين في دولة الإمارات.

وقال رئيس محافظ استثمارية في «القابضة»، خليفة سلطان السويدي، إن «إطلاق (سلال) يعد خطوة مهمة نحو المساهمة في ضمان حصول أفراد مجتمع دولة الإمارات على سلع غذائية آمنة ووفيرة، بأنسب الأسعار»، لافتاً إلى أن «(سلال) تتماشى مع الاستثمارات الحالية لـ(القابضة) في قطاع المواد والمنتجات الغذائية والزراعية».

بدوره، قال الرئيس التنفيذي لشركة «سلال»، المهندس جمال سالم الظاهري، إن «الشركة ستسهم في تأمين استدامة توريد وإنتاج وتوزيع المواد الغذائية الأساسية في إمارة أبوظبي عبر مجموعة من البرامج والمبادرات، والتي سيستفيد منها تجار التجزئة والمزارعون ومجتمع الإمارة بشكل عام».

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