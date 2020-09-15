«طيران الإمارات» تطرح عرضاً خاصاً للطلبة وعائلاتهم

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أطلقت شركة طيران الإمارات، عرضاً خاصاً بالطلبة الدوليين لمساعدتهم على زيارة عائلاتهم مرات أكثر واستكشاف العالم.

وقالت الناقلة في بيان إن العرض يتيح للطلبة، سواء أرادوا السفر بين مكان إقامتهم ودراستهم أو استكشاف العالم مع أصدقائهم خلال فترة الإجازة الدراسية، فرصة الاستفادة من خصم خاص على تذاكر الدرجتين السياحية ورجال الأعمال، مع وزن أمتعة إضافي وإمكانية تغيير تاريخ سفرهم مجاناً قبل سبعة أيام من مواعيد رحلاتهم، فيما يستفيد ذوو الطلبة ومرافقوهم من هذا العرض الخاص عند السفر برفقتهم.

وأشارت الناقلة إلى أنها أطلقت هذا العرض لتشجيع الطلبة على استكشاف العالم ومساعدتهم على زيارة عائلاتهم مرات أكثر، مع توفير المرونة لتعديل مواعيد السفر في حال أي تغييرات قد تطرأ على خططهم.

ولفتت إلى أنه للاستفادة من العرض، يتوجب على الطلبة أن يحجزوا تذاكرهم قبل 31 أكتوبر باستخدام الرمز الترويجي «STUDENT»، مبينة أن جميع التذاكر صالحة لمدة 12 شهراً.

وأضافت الشركة أنه يمكن للطلبة الانضمام إلى عضوية برنامج «سكاي واردز طيران الإمارات» لمكافأة ولاء المسافرين الدائمين، وكسب الأميال واستبدالها مقابل تذاكر أو ترقية درجة السفر أو إقامات فندقية وهدايا فاخرة وخدمات أخرى.

يُشار إلى أن «طيران الإمارات» توفر مجموعة شاملة من الإجراءات في كل خطوة من رحلة المسافر لضمان سلامة متعامليها وموظفيها على الأرض وفي الأجواء، بما في ذلك توزيع علبة مستلزمات الوقاية والنظافة على جميع المسافرين مجاناً. كما تقدم الناقلة تغطية تكاليف العلاج الطبي والحجر المتعلقة بـ«كوفيد-19» مجاناً لمتعامليها، بغض النظر عن وجهتهم أو الدرجة التي يسافرون فيها، حيث تسري هذه التغطية على جميع المتعاملين الذين يسافرون على رحلات الناقلة حتى 31 أكتوبر 2020 (اكتمال الرحلة الأولى في أو قبل 31 أكتوبر 2020).

- العرض يتيح خصماً على تذاكر الدرجتين السياحية ورجال الأعمال.

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