%3.69 انخفاضاً في التضخم السنوي بدبي خلال أغسطس

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

انخفض المؤشر السنوي العام لأسعار المستهلك في دبي بنسبة 3.69% خلال أغسطس الماضي مقارنة بالشهر ذاته من عام 2019.

وأوضح مركز دبي للإحصاء في تقرير أصدره أمس، أن ذلك جاء نتيجة انخفاض أسعار كل من: قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود بنسبة 5.72% والتي خفضت التضخم بمقدار 2.35 نقطة، وتراجع أسعار قسم النقل بنسبة 13% والتي خفضت التضخم بمقدار 1.51 نقطة.

وأضاف أن أسعار قسم الترفيه والثقافة انخفضت بنسبة 15.08% والتي هبطت بالتضخم بمقدار 0.32 نقطة، فيما انخفضت أسعار قسم السلع والخدمات المتنوعة بنسبة 1.93% والتي خفضت التضخم بمقدار 0.12 نقطة، كما انخفضت أسعار قسم الملابس وملبوسات القدم بنسبة 1.42% والتي خفضت التضخم بمقدار 0.03 نقطة، وقسم المطاعم والفنادق بنسبة 0.08%.

وفي المقابل، بين التقرير أن أسعار قسم الطعام والمشروبات، ارتفعت بنسبة 2.81% والتي دفعت التضخم بمقدار 0.37 نقطة، في حين ارتفعت أسعار قسم التعليم بنسبة 1.87% والتي دفعت التضخم 0.17 نقطة، كما زادت أسعار قسم التبغ بنسبة 15.98% والتي دفعت التضخم بمقدار 0.09 نقطة، بينما ارتفعت أسعار قسم الأثاث والتأثيث، والأدوات المنزلية وإصلاحها بنسبة 0.14% والتي دفعت التضخم 0.01 نقطة.

إلى ذلك، انخفض المؤشر الشهري العام لأسعار المستهلك في أغسطس 2020 مقارنة بيوليو السابق بنسبة 0.32%، نتيجة انخفاض أسعار كل من: قسم السكن، المياه، الكهرباء، الغاز والوقود بنسبة 0.77% والتي خفضت التضخم بمقدار 0.31 نقطة.

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