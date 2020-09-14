اقتصادية دبي تغلق مسبحاً وتخالف 3 منشآت تجارية لم تلتزم بتدابير «كورونا»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

نفّذت فرق التفتيش الميداني، التابعة لقطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في اقتصادية دبي، أول من أمس، سلسلة جولات رقابية استهدفت عدداً من الأسواق المفتوحة والمراكز التجارية في الإمارة، وذلك لضمان التزام الجميع بالتدابير الاحترازية، والحفاظ على المكتسبات التي حققتها إمارة دبي خلال المرحلة الراهنة، على الرغم من التحديات الكبيرة والعالمية بسبب الجائحة الصحية.

وكشفت اقتصادية دبي، عن إغلاق مسبح داخل منشأة رياضية، بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي، لعدم وضع ملصقات التباعد الجسدي، فيما خالف فريق قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك ثلاث منشآت تجارية، لعدم التزام الموظفين فيها بلبس الكمامات، فضلاً عن التنبيه على أربع منشآت أخرى، لعدم الالتزام بالتدابير والإجراءات الاحترازية المتبعة في الإمارة، بهدف الحد من تفشي جائحة «كوفيد-19».

وأكدت اقتصادية دبي أن عدد المنشآت المستوفية للشروط والتدابير الاحترازية بلغ 670 منشأة، مشيرة إلى توجيهات القيادة التي أسهمت في تحقيق إمارة دبي عودة تدريجية، وصولاً إلى ممارسة الأنشطة الاقتصادية بشكل طبيعي وآمن.

وأهابت بمختلف فئات المجتمع، ضرورة التعاون والمساهمة في استمرارية دوران عجلة الاقتصاد في الإمارة بشكل آمن وطبيعي، مؤكدة أن الجهات المختصة في الدائرة لن تتهاون مع المخالفات والتجاوزات التي يتم رصدها أو الإبلاغ عنها من قبل جمهور المستهلكين والمتعاملين، كما أن الإجراءات التأديبية ستكون رادعة.

ودعت اقتصادية دبي إلى الإبلاغ عن أي حالات أو ظواهر سلبية مخالفة للتدابير الاحترازية، عبر تطبيق «مستهلك دبي» المتوافر على متاجر «أبل» و«غوغل» و«هواوي»، أو بالاتصال على الرقم 600545555 أو عبر الموقع الإلكتروني consumerrights.ae.

• عدد المنشآت المستوفية للتدابير الاحترازية 670 منشأة.

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