«طيران الإمارات» توفر سعراً خاصاً لاختبار «كوفيد-19»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أفادت شركة طيران الإمارات بأنه يمكن لركاب الناقلة إجراء اختبار «كوفيد-19» بسعر خاص قدره 150 درهماً في المستشفى الأميركي ضمن عيادات مدينة دبي للإعلام والبرشاء والخوانيج.

وأوضحت الشركة، على موقعها الشبكي، أنه يجب على الركاب تقديم تذكرة صالحة وبطاقة هوية لإجراء الاختبار بذلك السعر، مشيرة إلى أنه يتعين على جميع المسافرين إلى دبي أو على رحلات المتابعة عبر دبي، إبراز شهادة تؤكد النتيجة السلبية لاختبار «PCR»، ليسمح لهم بالصعود إلى الطائرة.

وكانت «طيران الإمارات»، أطلقت سلسلة من المبادرات لبث الطمأنينة والثقة في نفوس المتعاملين عند سفرهم على متن رحلاتها، بدءاً من تدابير السلامة في كل خطوة من رحلتهم، إلى توفير التغطية الطبية مجاناً لمن تظهر عليه أعراض «كوفيد-19» أثناء رحلته، وحتى سياسات الحجز المرنة.

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