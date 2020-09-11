روسيا تعلن استئناف الرحلات الجوية الى الامارات بعد 6 أشهر من التوقف

المصدر: موسكو ـ وام

أعلنت شركة الطيران الروسية الحكومية "أيروفلوت" عن استئناف رحلاتها إلى دبي اليوم، بعد تعليقها في إطار الإجراءات التي اتخذتها موسكو لمكافحة انتشار كورونا في مارس الماضي.

وذكرت الشركة، في بيان لها وبحسب وكالة "تاس" للأنباء، أنه سيتم تنفيذ رحلتين أسبوعياً بين العاصمة الروسية موسكو ودبي، يومي الجمعة والسبت، حيث سيتحتم على المواطنين الروس قبل السفر إلى دبي، وتحديداً قبل 96 ساعة من موعد الوصول، إجراء اختبار صحي للتأكد من عدم إصابة المسافر بفيروس كورونا، كما سيتعين أيضاً إجراء الاختبار مرة أخرى بعد الوصول.

كانت موسكو قد قررت تعليق جميع رحلات الطيران الدولية ورحلات التشارتر اعتباراً من 27 مارس الماضي، على خلفية جائحة كورونا، وتم تمديد هذا الحظر آخر مرة في الثاني من يونيو حتى أوائل أغسطس الماضي

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