نصائح لتجنّب الاحتيال بالبطاقة البنكية

المصدر: إعداد: أزاد عيشو

يمكن تجنّب الاحتيال على البطاقة البنكية من خلال اتباع مجموعة من النصائح والإرشادات التي تتمثل في التوقيع على ظهر بطاقة الائتمان الجديدة فوراً بعد استلامها، إضافة إلى الحرص دائماً على تحديث معلومات الاتصال، بما في ذلك رقم الهاتف المتحرك، والتعامل مع البطاقة على غرار السيولة النقدية. وأكدت مؤسسات مالية على عدم توقيع إيصالات فارغة مع التحقق من بيانات كشوفات الحساب بانتظام، وتسجيل أرقام البطاقة، وتواريخ انتهاء الصلاحية وأرقام خدمة المتعاملين وحفظ هذه المعلومات في مكان آمن. وشددت على تجنّب كتابة رقم التعريف الشخصي (PIN) على بطاقة أو تركه في المحفظة أو تخزينه في قائمة الاتصال على الهاتف المتحرك، وعدم نسيان استعادة البطاقة مباشرة بعد استخدامها في جهاز الصراف الآلي أو لدى التاجر بعد أن تتم العملية على البطاقة، مع ضرورة عدم تقديم أي معلومات تخص الأمور المالية الشخصية.

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