«تنظيم الاتصالات»: نسبة إتمام المكالمات وصلت إلى 100% في 2019

المصدر: عبير عبدالحليم - أبوظبي

أكدت الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات أن نسبة نجاح إتمام المكالمات الهاتفية، على الشبكتين المرخص لهما: شركة الإمارات للاتصالات (اتصالات)، وشركة «دو» التابعة لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة، وصلت إلى 100%، خلال العام الماضي، مشيرة إلى توافر شبكات المقاسم للشركتين بنسبة 100% أيضاً.

وأوضحت «تنظيم الاتصالات»، في تقرير جودة الخدمات لشبكات الهواتف المتحركة والثابتة في الدولة لعام 2019، الذي أصدرته أمس، أن الشركتين المرخص لهما سجلتا نسبة عالية من فاعلية الشبكة، مقارنة بالنسبة المقررة المحددة لهما سلفاً، وهي 99.9%.

وأظهر التقرير أن نسبة نجاح إتمام المكالمات الهاتفية على شبكة المتحرك الخاصة بـ«اتصالات» بلغت 100%، بالنسبة للجيل الثالث، و99.7% بالنسبة للجيل الثاني، بينما بلغت بالنسبة لـ«دو» 99.9% في ما يتعلق بشبكة الجيل الثالث، و98.5% لشبكة الجيل الثاني.

وعن نجاح إنشاء المكالمات، بينت «تنظيم الاتصالات» أن النسبة بلغت لـ«اتصالات» 100% على شبكة الجيل الثالث، و99.8% على شبكة الجيل الثاني، بينما بلغت لـ«دو» 99.9%، و99% على التوالي، في حين سجلت نسب انقطاع المكالمات للجيل الثاني والثالث نسباً منخفضة، راوحت بين 0.04 و0.06% على مدار العام الماضي للجيل الثالث، وبين 0.1 و0.3%، بالنسبة للجيل الثاني.

كما أظهر التقرير ارتفاعاً وتحسناً واضحين في خدمات الصوت، عبر الهواتف المحمولة والثابتة، خلال العام الماضي.

وأكدت الهيئة أنه تم وضع التقرير، للتأكد من أن الجهات المرخص لها، قادرة على تطبيق معايير الجودة في الأداء، والتقيد بشروط الترخيص الممنوح لهما.

وأشارت إلى أن إعدد التقرير تم بناء على معلومات تم تسليمها من المرخص لهما، على أساس ربعي، خلال العام 2019، حيث يتم قياس المؤشرات بمعدل المتوسط شهرياً، وتشمل أكبر عدد ممكن من التمثيل الإحصائي لحالة الشبكة بشكل فعلي.

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