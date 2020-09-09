مخالفة متجر في دبي لم يلتزم بإجراءات التباعد أثناء التخفيضات

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

استدعت الجهات المختصة في اقتصادية دبي، إدارة متجر أقسام، غير ملتزم بالتدابير والإجراءات الاحترازية المتبعة في الإمارة للحد من تفشي فيروس كورونا "كوفيد-19" المستجد، وأبرزها إجراءات التباعد الجسدي، وذلك خلال إطلاقه حملة عروض وتخفيضات، الأمر الذي تسبب بتجمهر كبير للزوار والمتسوقين داخل المتجر، دون مراعاة لخطر الاحتكاك الجسدي خلال الفترة الراهنة.

وأفادت اقتصادية دبي، في بيان بأنه تمت مخالفة المتجر وفقاً للإجراءات المتبعة في الدائرة، مهيبة بمختلف المتاجر والمحال، إضافة إلى جمهور المتعاملين، بضرورة الالتزام بالتدابير والإجراءات الاحترازية، وذلك في مختلف الأوقات والظروف، وتحديداً عند إطلاق الحملات الترويجية.

وأشارت إلى أن بإمكان التجار وأصحاب المحال الاستفادة من دليل الالتزام التجاري المتوافر على الموقع: (consumerrights.ae)، والذي يوضح الشروط المطلوبة عند إطلاق العروض والتخفيضات.

وتعمل فرق التفتيش الميداني التابعة لقطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في اقتصادية دبي، على تنظيم جولات رقابية وتفتيشية بشكل مستمر، وذلك لضمان التزام الجميع بالإجراءات المتبعة، والوقوف على أي مخالفات من شأنها أن تسبب أي أضرار، إلى جانب توعية التجار والمستهلكين، انطلاقاً من شعار "الجميع مسؤول"، للحفاظ على صحة المجتمع، وضمان استمرارية الأعمال بشكل آمن ومريح.

ودعت اقتصادية دبي مختلف فئات الجمهور، إلى ضرورة الإبلاغ عن أي حالات أو ظواهر سلبية مخالفة للتدابير والإجراءات الاحترازية، عبر تطبيق "مستهلك دبي" أو بالاتصال على الرقم: (600545555) أو عبر الموقع الإلكتروني: (consumerrights.ae).

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