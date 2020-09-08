منصة Smart CloudTalk من "اتصالات" تتيح خدمات الاتصال الموحدة للمشغلين الدوليين

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

أعلنت إدارة خدمات المشغلين ومبيعات الجملة في "اتصالات" عن إطلاق منصة الاتصال الموحد Smart CloudTalk بالتعاون مع الشركاء الرئيسين، ومدعمة بالانتشار الواسع لشبكة "اتصالات"، وبنيتها التحتية التي يتم تسخيرها لتوفير حلول الاتصال المتطورة وتعزيز الإنتاجية.

وفي هذا السياق، صرّح الرئيس التنفيذي لخدمات المشغلين والمبيعات بالجملة في "مجموعة اتصالات"، علي أميري: "يسرنا إطلاق منصة Smart CloudTalk، وهي منصة عصرية تتيح للمشغلين حلول الاتصال السحابي الآمن، وتوفر لهم المرونة أثناء إدارة خدمات الاتصال، وتتماشى هذه المنصة مع الجهود الدائمة التي تبذلها (اتصالات) لدعم قطاع الأعمال، خصوصاً خلال الظروف الاستثنائية الراهنة، عبر تزويدهم بالحلول والخدمات التي تسهم في تأمين استمرارية الأعمال وتحسين كفاءتها، وستسهم منصة Smart CloudTalk في تعزيز التعاون وضمان الأداء السلس للأعمال، حيث تتمتع المنصة بأحدث خصائص الاتصال والتعاون عن بُعد، التي تستند إلى مقدرات (اتصالات) المتقدمة، بما يضمن حصول عملائنا الدوليين على تجربة متميزة".

ويشكل إطلاق منصة الاتصال الموحدة Smart CloudTalk من "اتصالات" جزءاً من مجموعة خدمات للاتصال والاجتماعات الموحدة، التي تضم منصات تقنية من شأنها العمل على دمج الاتصال المرئي والمسموع في التطبيقات والخدمات، وترتكز هذه التقنيات على البيئة السحابية التابعة لـ"اتصالات"، من خلال مجموعة واسعة من واجهات برمجة التطبيقات "API"، وحزم تطوير البرامج. وبفضل ارتكازها على البيئة السحابية، التي يمكن دخولها من أي جهاز، تتيح هذه الخدمة لشركاء وعملاء قسم خدمات المشغلين في "اتصالات" إمكانية التعاون والاتصال الموحد عن بعد.

وتوفر "اتصالات" هذه الخدمة عبر بيئة سحابية خاصة بالمشغلين، تعتمد على مركز تبادل فرعي خاص، لتستبدل بذلك الإعدادات القديمة، ويستفيد العملاء من المرونة في الرسوم التي تعتمد على حجم الاستخدام، ليتاح لهم استعمال منصات الاتصال ذات القنوات المتعددة، وتخفيض التكاليف الأولية للاستثمارات، وبالتالي التركيز على الإنتاجية عوضاً عن الإنفاق على البنية التحتية.

وتقدم منصة Smart CloudTalk لمستخدميها إمكانية دخول المنصة بسهولة بوساطة العديد من الأجهزة في وقت مباشر ومن أي موقع، وتتميز المنصة أيضاً بتوفير الرسائل الفورية، والاجتماعات الافتراضية المرئية والمسموعة، ومشاركة المحتوى، وغيرها من الخصائص، بالإضافة إلى إتاحة المنصة على تطبيق الهاتف المتحرك، ما يسهم في إثراء تجربة المستخدمين والارتقاء بمستوى الإنتاجية.

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