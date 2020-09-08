«دبي للسياحة»: 90% من فنادق دبي تحصل على ختم «دبي الضمانة»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أكدت دائرة السياحة والتسويق التجاري في دبي (دبي للسياحة)، ارتفاع عدد المنشآت السياحية والتجارية والترفيهية، التي حصلت على ختم «دبي الضمانة» DUBAI ASSURED، الذي يدل على امتثالها وتطبيقها جميع إرشادات الصحة والسلامة، الصادرة عن الجهات الحكومية المختصة، لافتاً إلى حصول 90% من المنشآت الفندقية في الإمارة على الختم، فيما تخضع الفنادق المتبقية لعملية التفتيش، تمهيداً لحصولها عليه.

وأفاد بيان، صدر أمس، بأنه يمكن لمختلف المنشآت والشركات الحصول على ختم «دبي الضمانة»، بعد اجتيازها بنجاح كل معايير المبادرة، وذلك ضمن إطار الجهود المبذولة لطمأنة المسافرين الدوليين، بأن دبي واحدة من أكثر الوجهات أماناً في العالم.

ويُمْنح ختم «دبي الضمانة» مجاناً، وهو صالح لمدة 15 يوماً، ويُجدد كل أسبوعين بعد جولات لموظفي الجهات المختصة لتفقّد تلك المنشآت.

ووفقاً للبيان، فقد أثبتت معظم المنشآت الفندقية في دبي التزامها باشتراطات الصحة والسلامة، إذ حصلت نسبة 90% منها على ختم «دبي الضمانة»، بينما تخضع الفنادق المتبقية حالياً لعملية التفتيش. كما تم تفتيش وإعطاء الختم لجميع مراكز التسوق، ووجهات الترفيه المخصصة للعائلات، فضلاً عن متاجر البيع بالتجزئة في الأسواق التقليدية بما فيها: سوق الفهيدي، وسوق الذهب، وسوق التوابل، وسوق المنسوجات، وسوق العطور. كما تم التفتيش على جميع مناطق الجذب المغطاة والخارجية، مثل المننزهات، والحدائق المائية.

وقال المدير التنفيذي للأنشطة السياحية وقطاع التصنيف في «دبي للسياحة»، خالد بن طوق، إن نجاح مبادرة ختم «دبي الضمانة»، هو انعكاس للإدارة الفعالة لجائحة «كوفيد-19» على مستوى الدولة عموماً، وعلى مستوى المدينة خصوصاً، وذلك بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي.

وأكد أن نجاح المبادرة يظهر، كذلك، مدى التزام دبي بالإجراءات الوقائية، وجاهزيتها للمحافظة على الصحة العامة، فضلاً عن طمأنة المسافرين أنه يمكنهم توقع المستوى ذاته من الأمان في جميع مراحل رحلتهم، بما فيها الأماكن التي يتم خلالها التعامل معهم مباشرة.

ختم «السفر الآمن»

حصلت دبي على ختم «السفر الآمن» من المجلس العالمي للسفر والسياحة، بفضل الإجراءات الصارمة، وبروتوكولات السلامة والصحة العامة التي تتبعها، بما يضمن صحة المسافرين، في ظل الظروف الناجمة عن جائحة «كوفيد-19»، ويعزز هذا مكانتها وجهة آمنة، والخيار المُفضل للجميع.

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