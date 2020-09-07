المنطقة الحرة لمطارات أبوظبي تطلق خدمة التوصيل للمنازل

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

أطلقت السوق الحرة بمطار أبوظبي الدولي، خدمة التوصيل للمنازل، والتي تتيح للسكان في جميع أنحاء دولة الإمارات شراء منتجات السوق الحرة من منازلهم.

وتوفر الخدمة الجديدة لسكان دولة الإمارات إمكانية التصفح والاختيار من بين مجموعة واسعة من العلامات التجارية العالمية الرائدة وطلب توصيلها مباشرة إلى منازلهم، وذلك في إطار سعي السوق الحرة بمطار أبوظبي الدولي إلى تلبية احتياجات الأفراد الذين التزموا في منازلهم خلال فترة انتشار جائحة كورونا.

وقال الرئيس التنفيذي لمطارات أبوظبي شريف الهاشمي "تقدم السوق الحرة بمطار أبوظبي الدولي خدمة التوصيل للمنازل لتتيح لسكان دولة الإمارات الاستفادة من مجموعة من المنتجات الأكثر شعبية التي نقدمها في السوق الحرة بأبوظبي دون الحاجة إلى مغادرة منازلهم".

وأضاف الهاشمي: "وتشكل هذه الخدمة الجديدة جزءًا من التزاماتنا تجاه عملائنا لضمان تمتعهم بمجموعة كبيرة من المنتجات مع الحفاظ على سلامتهم، حيث جعلنا عملية الطلب عبر الإنترنت سهلة للغاية وسنستمر في إيجاد طرق مبتكرة لتكون منتجاتنا وخدماتنا مجزية وتحظى بالإقبال قدر الإمكان".

يتيح الموقع الإلكتروني للسوق الحرة بمطار أبوظبي الدولي على الإنترنت http://(https://addf.ae/) للسكان إمكانية التسجيل بسهولة لإنشاء حساب، والتسوق لشراء سلع معفاة من الرسوم الجمركية، ودفع ثمنها عبر الإنترنت من خلال بوابة آمنة، ومن ثم توصيلها في أي مكان داخل دولة الإمارات العربية المتحدة.

ويتوفر للعملاء أيضًا خيار إنشاء "قائمة المنتجات المرغوبة" التي سيتم شراؤها في تاريخ لاحق، وستقوم شركة أرامكس بتسليم جميع المشتريات وفقًا لتفضيلات التسليم الخاصة بكل عميل، وسيكون فريق دعم العملاء في السوق الحرة بمطار أبوظبي الدولي متاحاً خلال ساعات العمل لتقديم المساعدة والإجابة على أية استفسارات.

.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news