"الخليج للملاحة" تعلن فقدان إحدى سفنها وهي في طريقها إلى الصين

المصدر: مدحت السويفي – دبي

أعلنت مجموعة "الخليج للملاحة القابضة"، عن حادث مؤسف تعرضت له سفينتها (جلف ليفستوك1) أدى لفقدانها قبالة سواحل اليابان بينما كانت في طريقها من نيوزيلندا إلى الصين .

وقالت المجموعة، في بيان لسوق دبي المالي، إن السفينة أرسلت نداء استغاثة في وقت مبكر من صباح يوم الأربعاء الماضي، حيث استجاب خفر السواحل الياباني على الفور وتمكنوا من إنقاذ أحد أفراد الطاقم البالغ عددهم 43 فردا، ولا يزال البحث عن الناجين مستمراً.

وقال المتحدث باسم شركة الخليج للملاحة: " إن الشركة تراقب الوضع عن كثب ونعمل بشكل حثيث مع جميع المشاركين في جهود الإنقاذ".

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