"طيران الإمارات" تعيد رواتب الموظفين بالكامل اعتباراً من أكتوبر

المصدر: أزاد عيشو - دبي

قال متحدث باسم "طيران الإمارات" أن الناقلة ستعيد دفع رواتب موظفيها بالكامل بدايةً من أكتوبر المقبل.

وكانت الناقلة قد قررت تخفيض مؤقت في الرواتب الأساسية لغالبية العاملين في مجموعة الإمارات بين 25%- 50% في شهر مارس الماضي إثر تداعيات جائحة "كوفيد-19"، مع استمرار دفع جميع البدلات للعاملين خلال هذه الفترة، واستثنت الشركة من تخفيض الرواتب الأساسية العاملون في الدرجات الدنيا.

ومع تخفيف القيود المتعلقة بـ"كوفيد-19"، في بعض البلدان، أعادت "طيران الإمارات" واستأنفت إطلاق رحلاتها إلى وجهات عالمية، ليرتفع عدد المحطات التي تغطيها شبكة الناقلة العالمية إلى 84 وجهة في سبتمبر الجاري.

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