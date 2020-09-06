«طلبات» و«كريم» و«دكاني» توصل منتجات «الإمارات التعاونية»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلنت اقتصادية دبي عن تنسيق تحالف بين جمعية الإمارات التعاونية، والشركاء الاستراتيجيين من المنصات الإلكترونية «طلبات» و«كريم» و«دكاني»، لتوفير تجربة تسوق آمنة وسهلة للمستهلكين من جميع أنحاء إمارة دبي.

وأفادت افتصادية دبي في بيان، أمس، بأن هذه المبادرة تأتي في إطار الجهود الحكومية المستمرة تجاه دعم مختلف القطاعات الاقتصادية وتعزيز الاقتصاد الوطني والحفاظ على استدامته، وتزامناً مع العمل على الحفاظ على التباعد الاجتماعي.

المنتجات المعروضة

وبموجب الاتفاقية، ستقوم كل من «طلبات» talabat و«كريم» Careem Now و«دكاني» Dukkaani بعرض ما يصل إلى 4000 منتج من جمعية الإمارات التعاونية على أن يتم توصيلها للمستهلكين في غضون 60-90 دقيقة من وقت الشراء عبر الإنترنت مع مراعاة جميع التدابير الاحترازية التي يجب اتخاذها لضمان سلامة جميع الأطراف المعنية، على أن يتم زيادة عدد المنتجات المعروضة في الوقت المناسب ووفقاً لطلبات وردود فعل المستهلكين.

وكانت جمعية الإمارات التعاونية أطلقت تطبيقها للتجارة الإلكترونية عبر الهاتف المحمول في بداية العام الجاري لتوفير تسوق مريح وآمن للمتعاملين عبر الإنترنت، ويأتي ذلك انسجاماً مع ارتفاع حجم الطلب على تسوق المواد الغذائية والاستهلاكية وغيرها إلكترونياً.

تعاون بناء

وقال مدير إدارة التطوير والمتابعة في قطاع التسجيل والترخيص التجاري باقتصادية دبي، عمر المهيري: «تنسيق هذا التعاون البناء ينسجم مع أهدافنا الاستراتيجية الرامية إلى توعية مجتمع الأعمال والمستهلكين بضرورة الالتزام بالتدابير والإجراءات الاحترازية لتحقيق السلامة والأمان لمختلف شرائح المجتمع، حيث لوحظ إقبال المواطنين والمقيمين على استخدام التطبيقات الذكية كبديل عن الشراء التقليدي كونها تشكل جزءاً من الإجراءات التي يتبعونها لتفادي الاختلاط بالآخرين».

وأضاف أن «هذا التعاون سيسهم في توصيل احتياجات ومستلزمات المستهلكين بكل سهولة ويسر، وبطريقة آمنة وذات كفاءة عالية».

سرعة التوصيل

من جانبه، قال مدير عام جمعية الإمارات التعاونية، محمد يوسف الخاجة «لقد تعاونا مع (طلبات) و(كريم) و(دكاني) لضمان سرعة التوصيل وتوفير المزيد من الراحة لمتعاملينا، ونحن نعتقد أن هذا سيساعدنا على تلبية الاحتياجات المتصاعدة لعملائنا وعملائنا الجدد بصورة أفضل».

وأضاف: «اعتدنا دائماً على السعي للحفاظ على علاقات طويلة الأمد مع متعاملينا، وستساعدنا التطورات الجديدة على فهم احتياجات المتسوقين لدينا بشكل أفضل».

فرصة

بدوره، قال المدير العام لشركة «طلبات الإمارات»، محمد يلدريم: «نحن متحمسون للفرصة المتاحة أمامنا للعمل مع جمعية الإمارات التعاونية، وتوصيل بضائعهم للمتعاملين بسرعة قياسية»، مضيفاً: «نعطي الكثير من الاهتمام لجوانب السرعة والكلفة المناسبة والتنوع، ونتطلع إلى تقديم هذه الخدمات لعملاء جمعية الإمارات التعاونية».

راحة وأمان

إلى ذلك قالت المدير العام لشركة «كريم» في الإمارات، غيد المكاوي، إن «تسوق البقالة عبر الإنترنت أصبح شيئاً معتاداً بالنسبة للعديد من المتعاملين في دولة الإمارات، ونعتقد أن هذا قد أصبح الوضع الطبيعي في الوقت الحالي نظراً لما يوفره من راحة وأمان وسهولة».

وأضافت: «إننا متحمسون للشراكة مع جمعية الإمارات التعاونية ونتطلع لخدمة متعامليها من خلال توصيل طلباتهم بصورة آمنة وسريعة وموثوقة».

تجربة مميزة

تقوم شركة «دكاني» للتسوق الذكي، بالتعاون مع جمعية الإمارات التعاونية، بتقديم حلول تقنية متطورة ومبتكرة لضمان عملية تسوق سلسة وسهلة عبر الإنترنت ومدعومة بالمحفظة الإلكترونية.

كما تتيح للمتعاملين ميزة التقرير الذكي للاستهلاك، وخيار حجز الطلبات مسبقاً.

وقال المؤسس والمدير التنفيذي لمنصة «دكاني»، فيصل بن حيدر: «نؤمن برؤية دبي كمدينة ذكية، ونعمل جاهدين لدعم تحقيق هذه الرؤية».

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