الحماية من الاحتيال المالي

المصدر: إعداد: أزاد عيشو

في إطار تفادي الاحتيال المالي ينبغي عدم الاستجابة لأي مكالمات هاتفية أو رسائل نصية تطلب منك الإفصاح عن معلومات خاصة بحساباتك المصرفية أو بطاقاتك الائتمانية، إضافة إلى عدم التعامل مع جهات غير مرخصة، بما في ذلك المؤسسات غير الوهمية، التي تغري المتعاملين بأرباح سريعة، فضلاً عن عدم استخدام رقمك السري نفسه في التعريف لأكثر من بطاقة مصرفية، وحماية جهاز الحاسب الآلي وهاتفك المحمول من الاختراق بتركيب برامج ووسائل حماية فاعلة لجعل استخدام الإنترنت أكثر أماناً.

ويجب أيضاً فحص إشعارات البنك الخاصة بمعاملاتك المصرفية، وكذلك كشف الحساب لبطاقاتك الائتمانية لمراجعة العمليات المالية المنفذة، علاوة على إبلاغ البنك فوراً عن أي عملية احتيال تتعرض لها لأخذ الإجراءات اللازمة، وتوعية عملاء البنك الأخرين، مع تغيير اسم المستخدم والرقم السري الذي تستخدمه للخدمات المصرفية عبر الإنترنت بصورة دورية.

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