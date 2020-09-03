«أسواق»: 73 مليون درهم لإقامة مستودعات ومراكز تجارية

المصدر: أحمد الشربيني - دبي

قال المتحدث الرسمي لمراكز «مجموعة أسواق»، التابعة لمؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية، عبدالحميد الخشابي، إن «المجموعة» رصدت مخصصات استثمارية لتوسعاتها، خلال العامين الجاري والمقبل، بقيمة 73 مليون درهم، تشمل إقامة مستودعات ومراكز تجارية.

مستودعات ومنافذ

وأوضح لـ«الإمارات اليوم» أن العمليات الاستثمارية للمجموعة، خلال العام الجاري، شملت إقامة مستودعات في منطقة «القصيص» على مساحة بلغت 132 ألف قدم مربعة، بكلفة استثمارية تبلغ 20.3 مليون درهم، فضلاً عن إنشاء ثلاثة منافذ بيع لتجارة التجزئة في دبي بكلفة استثمارية تبلغ ستة ملايين درهم.

وأضاف أن تلك المنافذ أنشئت في مناطق: «أم سقيم»، «مركز دبي المالي العالمي»، إضافة إلى منفذ آخر في مبنى مركز دبي للتوحد بمنطقة «القرهود»، مؤكداً أن تلك المناطق اختيرت لخدمة مناطق تجمعات سكنية لا يوجد بالقرب منها منافذ بيع كبيرة للتجزئة، أو لخدمة مناطق تشهد رواجاً سياحياً.

مراكز تجارية

ولفت الخشابي إلى أن خطط التوسع الاستثمارية للمجموعة، خلال عام 2021، تشمل إقامة ثلاثة مراكز تجارية جديدة للتسوّق في دبي، يتضمن كل منها منفذ بيع «سوبرماركت» تابعاً لـ«أسواق»، بكلفة استثمارية تبلغ 20.7 مليون درهم، مشيراً إلى أن المراكز ستقام في مناطق «محيصنة 1»، «الورقاء 4»، و«الصفا 2»، إضافة إلى خطط استثمارية تشمل عمليات توسع لمركز تسوّق للمجموعة في منطقة «البرشاء جنوب 1» بقيمة تبلغ 12 مليون درهم.

وأكد أن المجموعة تعتزم أيضاً، ضمن خططها للتوسع خلال العام المقبل، إقامة مركز تجاري للتسوّق في منطقة «حتا»، بكلفة استثمارية تبلغ أربعة ملايين درهم، لخدمة سكان المنطقة والنشاط السياحي فيها، مبيناً أن المركز التجاري الجديد في «حتا» يواكب توجهات حكومة دبي بتوجيه المزيد من الاستثمارات لخدمة تطوير مرافق المنطقة.

وذكر أن خطط توسعات المجموعة تشمل إقامة خمسة منافذ للتجزئة بكلفة تصل إلى 10 ملايين درهم خلال العام المقبل، لافتاً إلى أن إجمالي عدد المنافذ التابعة لـ«أسواق» تبلغ حالياً في دبي 22 فرعاً بعد إقامة الأفرع الثلاثة الجديدة أخيراً.

وكشف أن المجموعة تعتزم التوسع خلال العام المقبل، خارج إمارة دبي، للمرة الأولى، وذلك عبر دراسة إقامة منافذ بيع في الشارقة وعجمان، والعين.

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