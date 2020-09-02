«دبي للسلع» يتيح تقسيط رسوم الخدمات دون فوائد

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلن مركز دبي للسلع المتعددة عن إبرام اتفاقية شراكة مع بنك الإمارات دبي الوطني، بهدف تمكين مجتمع أعماله من الشركات الحالية والجديدة من سداد دفعاتها الخاصة بخدمات المركز على دفعات عدة، باستخدام البطاقات الائتمانية ومن دون فوائد.

وأوضح المركز أنه بموجب الاتفاقية، ستتيح خطة التقسيط للشركات الحالية والجديدة إمكانية تحويل رسوم تأسيس الأعمال، وتجديد التراخيص لمركز دبي للسلع المتعددة وأي رسوم أخرى مرتبطة بالخدمات إلى أقساط تمتد على مدى ثلاثة أو ستة أو 12 شهراً من دون أي فوائد.

وتتوافر الخدمة لشركات مجتمع المركز عند استخدام أي من البطاقات الائتمانية الصادرة عن بنك الإمارات دبي الوطني للأفراد والشركات، وبحد أدنى قدره 500 درهم.

مزايا

وتقدم هذه الشراكة لأكثر من 17.5 ألف شركة حالية في المركز، مزايا إجراء الدفعات المنتظمة بمنتهى الراحة والسهولة، وبالتالي تعزيز سيولتها ومرونتها المالية.

وتأتي خطة التقسيط هذه لتساعد الشركات الجديدة على إدارة التكاليف المتعلقة بتأسيس أعمالها بمرونة أكبر من دون تحمل أي تكاليف إضافية، فضلاً عن أنه يمكن للعملاء الذين يستخدمون بطاقات ائتمانية للأفراد تحويل دفعاتهم بسهولة تامة، باستخدام تطبيق الخدمات المصرفية عبر الهواتف الذكية، أو الخدمات المصرفية عبر الإنترنت أو الرسائل النصية القصيرة، بينما يمكن لحاملي البطاقات من الشركات التواصل مع مدير علاقات العملاء، أو مركز الاتصال التابع للبنك، لطلب إجراء الدفعات المذكورة.

نقطة انطلاق

وقال المدير التنفيذي للمنطقة الحرة التابعة لمركز دبي للسلع المتعددة، أحمد حمزة، إن «دعم مجتمع الأعمال جاء في مقدمة أولوياتنا، خلال الأشهر القليلة الماضية، وسنواصل دعمنا بينما نمضي قدماً نحو هذه المرحلة الراهنة، التي تشهد عودة مباشرة الأعمال والتعافي من جائحة (كوفيد-19)».

وأضاف: «تأتي شراكتنا مع بنك الإمارات دبي الوطني امتداداً لحزمة دعم الأعمال التي تم توسيعها وتمديد فترتها، أخيراً، ونؤمن بأنها ستكون نقطة انطلاق لتعزيز مرونة الاقتصاد المحلي في دبي خلال هذه الأوقات الصعبة، كما ستعد استكمالاً للمساعي المبذولة في ترسيخ مكانة الإمارة وجهة مفضلة لممارسة الأعمال، خلال الأشهر والسنوات المقبلة».

وتابع حمزة: «إننا على ثقة تامة بأنه من خلال الشراكات وتعزيز أوجه التعاون، سنتمكّن من النهوض مجدداً واستعادة قوتنا والتغلب على التحديات الراهنة مع الحفاظ على قوة ومتانة اقتصادنا المحلي».

مرونة

من جهته، قال نائب الرئيس التنفيذي ورئيس قسم الخدمات المصرفية للأفراد في الإمارات لبنك الإمارات دبي الوطني، مروان هادي: «يسعدنا أن نتعاون مع مركز دبي للسلع المتعددة لتقديم هذا البرنامج الذي سيتيح لعملائنا مزاولة أعمالهم بمزيد من الراحة والمرونة، ويأتي ذلك في إطار مجموعة من الإجراءات التي بادرنا إلى تطبيقها لمصلحة العملاء من قطاعي الشركات الصغيرة والمتوسطة والأفراد، بهدف توفير المساعدة المالية والدعم خلال هذه الفترة».

حوافز دعم

تأتي خطة التقسيط الجديدة بعد مبادرة مركز دبي للسلع المتعددة الأخيرة، التي تُعدّ أكبر حزمة حوافز أعمال دشنها المركز على مدار تاريخه، خلال مارس الماضي، والتي كانت تهدف إلى دعم الشركات الحالية والجديدة وتمكينها من التغلب على تحديات جائحة «كوفيد-19».

وفي ضوء الإقبال القوي وردود الأفعال الإيجابية، التي لمسها المركز بين أوساط مجتمع الأعمال في دبي تجاه حزمة الدعم الأولى، وسّع المركز الحزمة ومدد فترتها حتى نهاية أغسطس الماضي.

17.5

ألف شركة حالية في المركز تستفيد من مزايا إجراء الدفعات المنتظمة.

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