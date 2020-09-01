"اقتصادية أبوظبي" تعلن عن إنشاء خدمة "معاك"

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

أعلنت دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي عن إطلاق خدمة "معاك" لتقديم الخدمات الاستشارية والدعم المباشر للمستثمرين وكل المتعاملين على مستوى إمارة أبوظبي، وذلك بهدف تقديم خدمات متميزة للاستشارات الاقتصادية والقانونية ودعم وتطوير الأعمال.

وأكد رئيس دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي، محمد علي الشرفاء، أهمية خدمة "معاك" في تسهيل ممارسة الأعمال في أبوظبي، بما يعكس التزام الدائرة في تعزيز بيئة أعمال حاضنة لجذب المستثمرين وتشجيعهم على اتخاذ أبوظبي مقراً لأعمالهم، عبر زيادة ثقتهم بمناخ الأعمال في الإمارة.

وقال: "إن مشروع خدمة "معاك" يركز في مرحلته الأولى على بناء منصة تفاعلية بين مستشاري الدائرة والمتخصصين في تقديم الخدمات مع كل المتعاملين من مستثمرين ورواد أعمال، وغيرهم من أصحاب العلاقة، وتزويدهم بالبيانات والمعلومات والدعم الفني اللازم لتمكينهم من اتخاذ قرارات صائبة لمشروعاتهم الاستثمارية في مختلف القطاعات الاقتصادية".

وأوضح محمد علي الشرفاء أن مشروع خدمة "معاك"عبارة عن منصة متكاملة تعزز من التواصل مع المتعاملين، مشيراً إلى أن المرحلة التجريبية الأولى للمشروع بدأت منذ بداية العام الجاري، حيث استفاد أكثر من 88 ألفاً و400 متعامل من الخدمات التي تقدمها الخدمة عبر استخدام نظام الدردشة الفورية عبر الموقع الإلكتروني للدائرة أو الحضور الشخصي.

وأضاف أن خدمة "معاك" تعد إحدى المبادرات الريادية التي تطلقها الدائرة في سبيل دعم قطاع الأعمال والمستثمرين والشركات الصغيرة والمتوسطة، بما يمكنهم من سهولة الحصول على المعلومات وسرعة تجاوب الدائرة مع متطلباتهم، وهي انعكاس لمسيرة الارتقاء بمنظومة العمل الحكومي والتحول الرقمي، وتقديم الخدمة المتميزة، بما يتماشى مع رؤية حكومة إمارة أبوظبي الرامية إلى أن تصبح أبوظبي واحدة من أفضل الوجهات العالمية لممارسة الأعمال والاستثمار والعيش والعمل والزيارة.

ودعا رئيس الدائرة المتعاملين من مستثمرين ورواد أعمال إلى الاستفادة من الخدمات التي تقدمها خدمة "معاك" في مختلف القطاعات الاقتصادية، وذلك من خلال الاطلاع على كل التشريعات والقوانين والسياسات التي تسهل من ممارسة الأنشطة الاقتصادية والأعمال في إمارة أبوظبي.

من جانبه، ذكر وكيل دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي، راشد عبدالكريم البلوشي، أن الدائرة خصصت تسعة من كوادرها كمستشارين لتقديم الخدمات عبر خدمة "معاك"، يتحدثون خمس لغات أجنبية إلى جانب اللغة العربية، حيث يجري العمل حالياً على تعزيز المشروع بنظام توثيق العمليات والربط المباشر مع الجهات الحكومية ذات العلاقة بإجراءات ومعاملات تراخيص الأنشطة الاقتصادية.

وقال: "تشكل خدمة (معاك) خطوة مهمة نحو تقديم الدعم الكامل للمستثمرين ورواد الأعمال من خلال الاستشارات الاقتصادية، التي تشمل التعريف بالقطاع ومؤشراته الاقتصادية، إضافة إلى الأنشطة الاقتصادية المتوافرة، ومعلومات دراسة الجدوى والرسوم والمتطلبات، ومختلف الإجراءات المتعلقة برحلة المستثمرين".

وأشار وكيل الدائرة إلى أن خدمة "معاك" للاستشارات القانونية توفر للمستثمرين الجدد والحاليين كل المعلومات اللازمة حول التشريعات والقوانين والسياسات المنظمة لممارسة الأنشطة الاقتصادية في الإمارة، بما يسهم في دعم وتطوير الأعمال، وتمكين رواد الأعمال من ممارسة الأنشطة الاقتصادية وفق إجراءات سليمة ومنظمة.

كما تطرّق راشد البلوشي إلى أن خدمة "معاك" تتضمن خدمات صندوق خليفة لتطوير المشاريع، بهدف دعم رواد الأعمال المواطنين وأصحاب المشروعات الوطنية الصغيرة والمتوسطة، بما في ذلك خدمات التمويل، والمميزات التي يمكنهم الحصول عليها من خلال العضوية في الصندوق، إضافة إلى الخدمات الاستشارية المقدمة لمساندة رواد الأعمال في رحلة تأسيس وتوسيع نطاق أعمالهم، والدورات التدريبة وورش العمل المتنوعة حول ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة داخل دولة الإمارات.

وأفاد بأن إطلاق المرحلة التجريبية من مشروع خدمة "معاك"، من يناير حتى مايو الماضيين، نتج عنه توفير خدمات سواء من خلال الاتصال المباشر أو نظام الدردشة الفورية لنحو 74 ألفاً و430 شخصاً حصلوا على استشارات اقتصادية، و13 ألفاً و847 شخصاً حصلوا على استشارات قانونية، في حين أن نحو 218 شخصاً تقدموا للحصول على معلومات خاصة بدعم وتطوير الأعمال في إمارة أبوظبي.

الجدير بالذكر أن خدمة "معاك"، التي فعّلتها دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي مطلع عام 2020، تأتي نتيجة التعاون المشترك مع 45 جهة حكومية اتحادية ومحلية ترتبط إلكترونياً بنظام تراخيص الأنشطة الاقتصادية التابع للدائرة، بما في ذلك منظومة خدمات أبوظبي الحكومية الموحدة "تم"، ومكتب أبوظبي للاستثمار، ومركز الإحصاء - أبوظبي، وصندوق خليفة لتطوير المشاريع.

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