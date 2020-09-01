اقتصادية دبي: الحملات على محال القرطاسية مستمرة

المصدر: سامح عوض الله ـــ دبي

أفادت اقتصادية دبي، بأن مفتشين في قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك التابع لها، بدء حملات تفتيشية على محال القرطاسية ومنافذ البيع التي تبيع أجهزة الحاسب الآلي ضمن سلسلة من الزيارات الميدانية مع بدء موسم العودة إلى المدارس. وأشارت اقتصادية دبي، إلى أن الحملة التي بدأت منذ أسبوع وستستمر خلال الأسبوع الأول لبدء العام الدراسي، تستهدف التأكد من جاهزية هذا القطاع للموسم الدراسي، إلى جانب التأكد من عدم رفع الأسعار.

وقال مدير إدارة حماية المستهلك في اقتصادية دبي، أحمد الزعابي لـ«الإمارات اليوم» إن الحملة الميدانية تهدف للتأكد من توافر المنتجات المدرسية والقرطاسية بمناسبة موسم العودة إلى لمدارس، لافتا إلى أنها ركزت على مسح الأسواق قبل أسبوع من بدء الدراسة للتأكد من عدم المبالغة في أسعار القرطاسية وتوافر العروض الخاصة لاحتياجات الطلاب من القرطاسية والأجهزة الإلكترونية، خصوصا تلك اللازمة للطلاب الذين يدرسون عن بعد.

وأضاف الزعابي أن الحملة مستمرة خلال الأسبوع الأول من العام الدراسي، مشيرا أن المفتشين تأكدوا من مطابقة الأسعار بين الرفوف وصندوق الدفع لدى منافذ البيع.

وذكر أن الحملة ركزت أيضا على التأكد من اتباع اشتراطات العروض الترويجية، مؤكدا أن اقتصادية دبي تعمل على مكافحة أي ممارسات سلبية في الأسواق أو تضليل المستهلكين، لاسيما مع نمو معدل الإقبال على المنتجات القرطاسية.

كما أكد الزعابي أن المفتشين يعملون خلال الحملات على التواصل مع المستهلكين أيضا في إطار العمل على زيادة وعيهم لتجنب الاستغلال والغش التجاري أو أي زيادة في الأسعار بشكل مبالغ فيه.

وكانت اقتصادية دبي، أكدت استمرارها في ترسيخ قواعد الالتزام بالسوق المحلية، وضرورة التعاون بين مختلف القطاعات والمستهلكين، الأمر الذي يضمن تحقيق آلية حيادية وشفافة في عمليات البيع والشراء، وبالتالي تعزيز المكانة التنافسية والتجارية لإمارة دبي.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news