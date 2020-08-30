رصيد «المركزي» من الذهب يقفز إلى 6.58 مليارات درهم

المصدر: أبوظبي - وام

واصل المصرف المركزي رفع قيمة حيازته من الذهب إلى مستوى قياسي جديد في نهاية يونيو 2020، حيث بلغت 6.58 مليارات درهم، بزيادة نسبتها 6.3% مقارنة مع ديسمبر 2019، فيما وصلت نسبة النمو على المستوى السنوي 27.6%، وذلك بحسب أحدث الإحصاءات الصادرة عن «المركزي».

وتأتي خطوة المصرف بهذا الخصوص بالتزامن مع القفزات السعرية القياسية المتواصلة التي حققها سعر المعدن الأصفر، منذ بداية العام الجاري، التي دفعت بسعر الأونصة إلى تخطي حاجز 2000 دولار في السوق الفورية العالمية للذهب، قبل أن يتعرض لجني أرباح طبيعية عادت به إلى 1964 دولاراً أمس، وأظهرت إحصاءات المصرف المركزي أن رصيده من السبائك الذهبية زاد بمقدار 148 مليون درهم خلال يونيو 2020، مقارنة مع مايو من العام ذاته، فيما بلغت قيمة الزيادة منذ بداية العام الجاري 2.536 مليار درهم ونحو 5.333 مليارات درهم على المستوى السنوي.

ويظهر مؤشر حركة قيمة الرصيد التراكمي لمصرف الإمارات المركزي من الذهب زيادة متواصلة منذ بداية العام الجاري، إذ ارتفعت إلى 5.951 مليارات درهم في الربع الأول من العام، ثم واصلت مسيرتها الصاعدة بالغةً مستوى 6.377 مليارات درهم في أبريل، قبل أن تقفز إلى 6.432 مليارات درهم في مايو من العام ذاته، وتغلق بعد ذلك عند الرصيد الجديد المسجل في يونيو الماضي.

يشار إلى أن قيمة رصيد «المركزي» من السبائك الذهبية بلغ 1.015 مليار درهم في نهاية عام 2016، ثم ارتفعت إلى 1.152 مليار درهم في نهاية عام 2017 وإلى نحو 1.134 في عام 2018 وذلك بحسب إحصاءات رسمية للمصرف.

مؤشر الرصيد التراكمي لـ«المركزي» من الذهب يُظهر زيادة متواصلة منذ بداية 2020.

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