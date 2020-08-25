تطبيق يكشف منتجات التبغ المخالفة للمواصفات

المصدر: أبوظبي - وام

أطلقت الهيئة الاتحادية للضرائب، تطبيقاً ذكياً مبتكراً يتيح للمستهلكين اكتشاف منتجات التبغ غير المعتمدة، من خلال مسح الطوابع الضريبية الرقمية التي بدأ تطبيق تثبيتها إلزامياً على عبوات السجائر والتبغ ومنتجاته المشمولة بنظام العلامات المميزة في الدولة اعتباراً من بداية 2019 للتأكد من أنها منتجات مطابقة للمواصفات القياسية، وغير مهربة، وتم تسديد الضريبة المستحقة عن هذه السلع.

وتعد عمليات التهرب الضريبي، وتجارة المنتجات الرديئة والمقلدة من أبرز التحديات التي تواجه الأنظمة الضريبية في معظم دول العالم، باعتبارها أعمالاً غير مشروعة تضر بالصحة العامة، كما تضر بالأنظمة الاقتصادية بصفة عامة.

وأشارت الهيئة إلى أن هذه الخطوة جاءت تحت شعار "راقب بنفسك، وتجنب الغش"، حيث يمكن تحميل التطبيق الذكي بسهولة على أجهزة الهواتف المحمولة الذكية من خلال متجري "آب ستور" و"غوغل بلاي"، موضحة أن التطبيق يحمل اسم: "FTA DTS".

وبينت أن التطبيق الجديد، يتيح للمستهلك إجراء عملية مسح للطابع المثبت على عبوة السجائر أو التبغ ومنتجاته، للتأكد من أنه طابع رقمي ضريبي معتمد من الهيئة، فبعد مسح الطابع يتم توضيح ما إذا كان الطابع معتمداً أم لا، فإذا اتضح أن الطابع غير معتمد يمكن للمستهلك أن يقوم بتقديم بلاغ للهيئة عن طريق التطبيق، لتقوم الهيئة بدورها بالتعاون مع الجهات المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية بشأن المخالفين.

وقال مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب، خالد البستاني، إن "تطبيق (FTA DTS) الذكي، يعد من الأدوات الفعالة الداعمة لنظام (العلامات المميزة على التبغ ومنتجاته)، الذي بدأت الهيئة تطبيقه اعتباراً من بداية العام الماضي، لمواجهة التهرب الضريبي، وحماية الصحة العامة والمستهلكين من تسرب المنتجات الرديئة للأسواق المحلية".



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