«وصل للعقارات» تؤجر 126 وحدة سكنية خلال 6 ساعات

المصدر: دبي Àالإمارات اليوم

أعلنت شركة «وصل» للعقارات، أمس، عن تأجير 126 وحدة سكنية خلال ست ساعات، وذلك ضمن عروضها الصيفية السنوية، والتي شملت الوحدات السكنية في مشروعاتها المنتشرة في دبي.

وكانت «وصل» أعلنت للمرة الأولى في سوق دبي العقارية عن اعتماد خدمة التأجير العقاري الإلكتروني، حيث تتيح لعملائها المحتملين حجز الوحدات المرغوبة بعد تعبئة جميع التفاصيل الشخصية المطلوبة، إضافة إلى الدفع وإصدار عقود الإيجار في غضون دقائق. ولضمان الشفافية، استحدثت الشركة قناة مبتكرة للمستأجرين المحتملين لمساعدتهم على مشاهدة عملية التأجير والأداء مباشرةً عبر صفحتها على تطبيق «إنستغرام»، لتسجل بذلك سبقاً في هذا المجال على مستوى السوق العقارية في المنطقة.

وأوضحت «وصل» في بيان أنها طرحت 500 وحدة سكنية للتأجير خلال حملة عروض الصيف في 20 أغسطس الجاري، وتمكنت خلال ست ساعات من تأجير 126 وحدة.

وأضافت أنه نظراً للطلب المتزايد، قررت تمديد العرض أسبوعاً إضافياً لغاية الخميس الموافق 27 أغسطس، حيث تتوقع تأجير أكثر من 200 وحدة إضافية، مشيرة إلى أنه يمكن للمستأجرين الحاليين أيضاً الاستفادة من هذه العروض بالانتقال إلى وحدات جديدة، واختيار المساحات المرغوبة والمواقع المناسبة لهم.

وذكرت الشركة أنه عند بدء عروضها الصيفية، قدمت خصماً على قيمة الإيجار يراوح بين 5% و10% حسب الموقع ونوع وحجم الوحدة، إضافة إلى إمكانية الدفع المرن على 12 شيكاً.

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