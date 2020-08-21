حماية البطاقات أثناء التسوّق عبر الإنترنت

المصدر: إعداد: أزاد عيشو

مع ازدياد عمليات التسوّق عبر الإنترنت، أوردت مؤسسات مصرفية وبنوك عالمية، مجموعة من الإرشادات لحماية البطاقات الائتمانية، مؤكدة أهمية عدم حفظ بيانات البطاقة في مواقع وتطبيقات التسوّق الإلكترونية غير الموثوقة، والتأكد من التسوّق عبر المواقع المشهورة فقط.

كما يفضل عدم استخدام شبكات الاتصال اللاسلكية في الأماكن العامة للتسوّق عبر الإنترنت، فضلاً عن ضرورة عدم مشاركة الرقم السري للبطاقة مع آخرين عبر قنوات التواصل الإلكترونية، إضافة إلى تجنب استخدام رمز سري واحد لأكثر من بطاقة مصرفية، مع العمل على تحديث البيانات والمعلومات الشخصية لدى البنك بشكل منتظم. ومن الإرشادات المهمة أيضاً، تثبيت برامج حماية على الهاتف المحمول أو الحاسوب الشخصي لجعل تصفح الإنترنت أكثر أماناً، إلى جانب أهمية إجراء مراجعة مستمرة لكشف الحساب الشهري للبطاقة للتأكد من عدم وجود معاملات مشبوهة. ويفضل أيضاً تفعيل خاصية استلام الإشعارات عند إجراء أي عملية دفع باستخدام البطاقة، مع ضرورة إبلاغ البنك فوراً في حال وجود أي معاملات مشبوهة وغير مصرّحة على البطاقة، لإيقافها ولاتخاذ الإجراءات اللازمة.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news