إدراج «سندات خضراء» بـ 1.2 مليار دولار لـ «التعمير الصيني» في «ناسداك دبي»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

قرع القنصل العام لجمهورية الصين الشعبية في دبي، لي شوهانغ، أمس، جرس افتتاح سوق ناسداك دبي، احتفالاً بإدراج بنك التعمير الصيني (سندات خضراء) بقيمة 700 مليون دولار و500 مليون دولار على التوالي (1.2 مليار دولار) تعادل (4.4 مليارات درهم).

وأفادت البورصة في بيان، أمس، أن عائدات هذين الإدراجين من قبل فرع هونغ كونغ لبنك التعمير الصيني، ستدعم جهود البنك لمواجهة آثار التغير المناخي، فيما يطور أنشطته المصرفية التجارية للشركات والأفراد على الصعيدين المحلي والدولي.

وحققت السندات، البالغة قيمتها 700 مليون دولار، والمستحقة في عام 2025 نسبة فائدة 1.25٪، بينما حققت السندات البالغة قيمتها 500 مليون دولار والمستحقة في عام 2023 نسبة فائدة 1٪.

وقال لي شوهانغ: «عزّزت السنوات الأخيرة أواصر التعاون بين الصين والإمارات في مختلف المجالات بناءً على التشجيع المستمر للشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين، وعلى ذلك تستمر أنشطة البنوك الصينية في الإمارات ومركز دبي المالي العالمي في النمو. حيث يتماشى إدراج سندات بنك التعمير المركزي الخضراء في ناسداك دبي مع رؤية الإمارات لدعم الطاقة النظيفة والاقتصاد الأخضر». وأضاف: «نحن على أمل أن نغتنم هذه الفرصة لزيادة التعاون بشكل مستمر في المجالات الاقتصادية والتجارية والمالية».

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي الأول لفرع بنك التعمير الصيني بمركز دبي المالي العالمي، يوان شنغروي: «لقد أكّد مجدّداً نجاح هذه السندات تصميم والتزام بنك التعمير الصيني على تشجيع الابتكار والتطوير في مجال التمويل الأخضر، كما أنّه يعكس ثقة المستثمرين باستراتيجية وأعمال البنك».

وقال محافظ مركز دبي المالي العالمي ورئيس مجلس إدارة سوق دبي المالي، عيسى كاظم: «يُعدّ موقع دبي الفريد كمركز للأعمال والتمويل في المنطقة حافزاً للتطور السريع للروابط الاقتصادية مع الصين، مما يعزز التنمية والرخاء المشترك. كما تلعب البنية التحتية المتطورة لأسواق المال في دبي دوراً مهماً في دعم متطلبات المصدرين الصينيين لتعزيز الأنشطة الديناميكية والإنتاجية محلياً ودولياً».

وقال رئيس مجلس إدارة ناسداك دبي، عبدالواحد الفهيم: «إضافة إلى كونها أكبر مركز في الشرق الأوسط لإدراج الصكوك والسندات بالدولار الأميركي، بقيمة إجمالية بلغت حتى الآن 82.1 مليار دولار، فقد رحبت ناسداك دبي بالإصدارات المدرجة بعملة (الرنمينبي) وغيرها من العملات. كما أنّ إطار عملنا المرن صمّم لاستيعاب وخدمة مجموعة واسعة من مصدري السندات الصينيين، إضافة إلى الأسهم والأوراق المالية الأخرى».

ووصل مجموع إدراجات بنك التعمير الصينى في ناسداك دبي إلى أربع سندات، بما فيها إصدار بقيمة 600 مليون دولار في عام 2016، والثاني بقيمة 1.2 مليار دولار في عام 2017. وتعزّز السندات الأخيرة زيادة نموّ البنك الذي وصلت قيمة أصوله في آخر مارس 2020 إلى 3.87 تريليونات دولار، بزيادة 6.5٪ عن نهاية عام 2019.

ووصل مجموع إصدارات السندات الصينية في البورصة منذ عام 2014 إلى 19 إصداراً، بقيمة 11.3 مليار دولار.

54.6 مليار درهم

وصلت قيمة الصكوك والسندات المدرجة في ناسداك دبي، منذ بداية هذا العام، إلى 14.85 مليار دولار (54.6 مليار درهم)، وهي أعلى من أي قيمة سجلت خلال الفترة نفسها من كل الأعوام السابقة، وذلك بزيادة 58٪، مقارنة بـ9.4 مليارات دولار التي سجلت في الفترة نفسها من العام الماضي.

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