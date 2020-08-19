463.3 مليون درهم رسوماً جمركية محوّلة بين دول «التعاون» في النصف الأول

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

بلغ إجمالي قيمة الرسوم الجمركية المحوّلة بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، خلال النصف الأول من العام الجاري، ما يعادل 463.3 مليون درهم، عبر تنفيذ 77 ألفاً و903 معاملات (رقم استحقاق)، في إطار نظام التحويل الآلي المباشر للرسوم الجمركية بين دول المجلس.

وأظهرت بيانات الهيئة الاتحادية للجمارك أن قيمة الرسوم الجمركية، التي تم تحويلها من قبل الإمارات إلى دول الخليج، عن السلع والبضائع التي دخلت إلى تلك الدول عبر المنافذ الجمركية للدولة (منافذ الدخول الأولى) بلغت ما يعادل 415.8 مليون درهم، تمثل نسبة 89.7% من إجمالي المبالغ المحولة، خلال النصف الأول من العام، عبر تنفيذ 66.7 ألف معاملة.

ووفقاً لتلك البيانات، فقد بلغت قيمة الرسوم الجمركية المحولة من دول مجلس التعاون لدوائر الجمارك المحلية في الدولة 47.5 مليون درهم، كرسوم جمركية عن سلع وبضائع دخلت إلى الدولة عبر المنافذ الخليجية، وذلك من خلال تنفيذ 11.2 ألف معاملة، تمثل نسبة 10.3% من إجمالي المبالغ المحولة، خلال النصف الأول من 2020.

ووفقاً لبيانات الهيئة، فقد استحوذت السعودية على حصة بلغت 216.4 مليون درهم تعادل نسبة 46.7%، تليها عُمان بحصة 112.5 مليون درهم تعادل نسبة 24.3%، في حين جاءت الكويت ثالثة بحصة 44.7 مليون درهم تمثل نسبة 9.7%، وبلغت حصة البحرين 40 مليون درهم بنسبة 8.6%.

وقال مفوض الجمارك رئيس الهيئة، علي سعيد مطر النيادي، إن قيمة الرسوم الجمركية المحولة بين دول مجلس التعاون، خلال النصف الأول من العام الجاري، تعكس استقرار حركة التجارة البينية بين دول مجلس التعاون، واستمرارها بمعدلات طبيعية، على الرغم من التداعيات التي شهدتها حركة التجارة العالمية والأسواق التجارية في العالم خلال تلك الفترة، ما يعد شهادة جديدة على قدرة اقتصاد الإمارات، والاقتصادات الخليجية على مواجهة التحديات الاقتصادية والتجارية العالمية، والتعامل معها بمرونة وتجاوز تداعياتها في أسرع وقت ممكن.

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