الزيودي: تعزيز الصادرات الوطنية غير النفطية أولوية على أجندة «الاقتصاد»

المصدر: دبي ــ الإمارات اليوم





زار وزير دولة للتجارة الخارجية، الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، أمس، مقر مؤسسة دبي لتنمية الصادرات، إحدى مؤسسات اقتصادية دبي، لبحث سبل التعاون في العديد من المجالات، لا سيما التي تدعم العمل التصديري في دولة الإمارات.

وقدمت المؤسسة إحاطة شاملة، تضمنت عرضاً تفصيلياً للخدمات التي تقدمها، وأبرز التوجهات التي تعمل عليها، لا سيما في مجال تنمية القدرات التصديرية والسياسات المتعلقة بقطاع الصادرات ودعم المصدرين نحو الأسواق الدولية، إضافة إلى طرح مبادرات جديدة، ومسارات متنوعة للتعاون مع الوزارة في المستقبل.

وقال وزير دولة للتجارة الخارجية، الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، إن تنمية وتعزيز الصادرات الوطنية غير النفطية أولوية على أجندة وزارة الاقتصاد، ومحور أساسي ضمن الحزمة المرنة، وخطة الـ33 مبادرة لدعم القطاعات الاقتصادية التي أقرتها الحكومة.

وأكد التزام الوزارة بالتعاون مع الجهات ذات الصلة على الصعيدين الاتحادي والمحلي، لدعم الصادرات الوطنية وزيادة نفاذها إلى الأسواق العالمية.

وأشار الزيودي إلى الدور الرئيسي الذي تقوم به «دبي لتنمية الصادرات» في تطوير قدرات المصدرين في إمارة دبي، وفتح أسواق جديدة لهم، وتوفير خدمات تُعزز من تنافسيتهم في الأسواق الخارجية، وهو ما يصب في خدمة أهداف الدولة، في تنمية حجم التجارة الخارجية غير النفطية، وتوسيع نطاق الشراكات التجارية.

من جانبه، قال المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لتنمية الصادرات، المهندس ساعد العوضي: «سنعمل جاهدين خلال المرحلة المقبلة، على استحداث العديد من المبادرات والخطط التي تضمن دعم المصدرين في الإمارة والدولة عموماً»، لافتاً إلى أن المؤسسة عملت مع الوزارة في العديد من المشروعات المشتركة والمتنوعة، والتي بدورها عززت دعم المصدرين.

يذكر أن تجارة الإمارة غير النفطية في الربع الأول من عام 2020 حققت نحو 323 مليار درهم، كما حققت دبي خلال هذه الفترة نمواً في الصادرات بنسبة 2% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2019، لتصل قيمتها إلى 43 مليار درهم.



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