إيقاف التداول على أسهم «الاتحاد العقارية»

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

أعلن سوق دبي المالي، أنه تم إيقاف التداول على أسهم شركة الاتحاد العقارية، موضحاً أن قرار الإيقاف يرجع إلى عدم إفصاحها عن معلومات جوهرية.

من جانبها، ذكرت هيئة الأوراق المالية والسلع في إفصاح حصلت «الإمارات اليوم» عليه، أن أسواق المال في الدولة تتابع بشكل مستمر التزام الشركات المدرجة بالإفصاح عن الأمور والمعلومات الجوهرية والبيانات المالية، ونشرها، وتوقيت هذا النشر، فضلاً عن التحقق من وضوحها، وكشفها عن الحقائق التي تعبر عنها، واتخاذ الإجراءات اللازمة بإحالة مخالفات الشركات المدرجة إلى الهيئة للبت فيها.

كما تقوم الهيئة بمتابعة وتقييم إفصاحات الشركات المدرجة، وتوقيع الجزاء المناسب بحق الشركات المخالفة، مبينة أنه في حال عدم وضوح الإفصاحات، يتم إيقاف التداول على سهم الشركة المعنية لحين ورود إفصاح واضح منها..

«الأوراق المالية» تحذر من موقع ينتحل اسم شركة مرخصة

حذرت هيئة الأوراق المالية والسلع من الموقع الإلكتروني: «sicoksa.com» الذي ينتحل اسم وشخصية شركة مرخصة من قبلها.

كما حذرت الهيئة المستثمرين من التعامل مع هذا الموقع الإلكتروني في أي خدمات أو أنشطة خاضعة لرقابتها.

وأوضحت أن تحذيراتها تأتي انطلاقاً من دورها الرقابي لمنع قيام بعض الجهات بمزاولة أنشطة أو تقديمهم خدمات دون الحصول على ترخيص أو اعتماد أو موافقة الهيئة.

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