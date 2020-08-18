وارسو.. المدينة الأوروبية الـ 25 ضمن شبكة «طيران الإمارات»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

تستأنف «طيران الإمارات» خدمات الركاب إلى وارسو، اعتباراً من الرابع من سبتمبر المقبل برحلتين في الأسبوع، ترتفع إلى ثلاث رحلات أسبوعياً في السابع من أكتوبر المقبل، حيث ستصبح وارسو المدينة الأوروبية الـ25، ضمن شبكة «طيران الإمارات».

بذلك، يرتفع عدد المحطات التي تغطيها شبكة «طيران الإمارات» العالمية، إلى 75 وجهة في سبتمبر.

وستوفر الناقلة لعملائها سفراً مريحاً وآمناً إلى العاصمة البولندية، عبر دبي، من مختلف محطاتها في الشرق الأوسط ومنطقة حوض المحيط الهادئ الآسيوية وإفريقيا.

وأكدت «طيران الإمارات»، في بيان أمس، أنها تواصل العمل لاستعادة شبكة خطوطها تدريجياً إلى ما كانت عليه قبل الجائحة، وتعمل عن كثب مع السلطات الدولية والمحلية لاستئناف عمليات الركاب بمسؤولية لتلبية الطلب على السفر، مع إعطاء الأولوية دائماً لصحة وسلامة عملائها وطاقمها والمجتمعات التي تخدمها.

وستستخدم الناقلة على خط وارسو طائرات «بوينغ 777-300ER»، بتقسيم الدرجات الثلاث: الأولى ورجال الأعمال والسياحية، والحجز متاح على الرحلات عبر الموقع الشبكي للشركة، أو عن طريق وكلاء السفر.

وستغادر الرحلة «ئي كيه 179» مطار دبي الساعة 8:10، صباح يومي الأحد والجمعة، أما رحلة العودة «ئي كيه 180» فتقلع من مطار وارسو الساعة الثالثة عصراً، بينما ستضاف الرحلة الثالثة أيام الأربعاء.

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