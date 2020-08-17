%109 زيادة في شركات المنطقة الحرة لمطارات أبوظبي خلال النصف الأول

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

أعلنت المنطقة الحرة لمطارات أبوظبي، الشركة التابعة والمملوكة بالكامل لمطارات أبوظبي، عن تسجيل زيادة بنسبة 109% في عدد الشركات المسجلة لديها، خلال النصف الأول من العام الجاري، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

ووفقاً لبيان صادر، أمس، انضمت إلى محفظة الشركات المسجلة في المنطقة الحرة، شركتا «سمسا إكسبريس» و«هانيويل»، الأمر الذي يعكس الدور المحوري الذي تلعبه المنطقة الحرة لمطارات أبوظبي، في تعزيز اقتصاد إمارة أبوظبي ودولة الإمارات، منذ ظهور فيروس «كورونا».

وقال الرئيس التنفيذي لمطارات أبوظبي، شريف هاشم الهاشمي، إن النتائج الاستثنائية والأداء المتميز للمنطقة الحرة لمطارات أبوظبي، خلال النصف الأول من العام الجاري، يعكسان أهمية دورها كونها تعدّ محركاً رئيساً لتطوير النشاط الاقتصادي في إمارة أبوظبي.

من جانبه، قال رئيس إدارة المبيعات والتأجير في المنطقة الحرة لمطارات أبوظبي، عادل الطاهري، إن «النجاح الذي حققته المنطقة الحرة لمطارات أبوظبي في استقطاب العملاء الدوليين، هو نتيجة الاستثمارات الاستراتيجية، التي حققتها الشركة في بنيتها التحتية، ومجموعة الخدمات والمرافق المتوافرة في المطارات الثلاثة، التي تزود المؤسسات بمحطة واحدة لتأسيس الأعمال في إمارة أبوظبي».

وبحسب التقرير النصف سنوي لعام 2020، أعلنت المنطقة الحرة لمطارات أبوظبي أن نسبة كبيرة من الشركات، التي وقعت اتفاقات تعود إلى قطاعات الطيران، والتجارة الإلكترونية، والقطاع الصحي، إلى جانب القطاعات الرئيسة الأخرى التي تضمها المنطقة، والتي تشمل: تكنولوجيا المعلومات، الاتصالات، الخدمات اللوجستية، الصيدلة، وإدارة الاستشارات. ولفتت نتائج التقرير إلى أن معظم الشركات الشريكة للمنطقة الحرة لمطارات أبوظبي هي من أوروبا ومنطقة الشرق الأوسط.

«هانيويل» و«سمسا إكسبريس»

تعدّ شركة «هانيويل» العالمية الرائدة في مجال حلول التكنولوجيا، إحدى الشركات التي انضمت إلى المنطقة الحرة لمطارات أبوظبي، حيث أنشأت الشركة منشأة لتصنيع معدات الحماية الشخصية في المنطقة الحرة بمطار العين الدولي، لدعم قطاع الصحة الوطني بالإمدادات الطبية الحيوية اللازمة، في ظل تداعيات فيروس «كورونا».

بدورها، أسست «سمسا إكسبريس»، الشركة الرائدة في مجال النقل السريع والخدمات اللوجستية في السعودية، فرعاً لها داخل المنطقة الحرة لمطارات أبوظبي في مطار أبوظبي الدولي، مع مخزن بمساحة تقدر بنحو 1000 متر مربع، ليكون مركزها الرئيس والأول في إمارة أبوظبي.

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