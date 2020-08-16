قادة أعمال يقدمون تجارب شركاتهم في مواجهة تداعيات «كورونا»

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

ناقش مسؤولون ومتخصصون في قطاعات الطيران والرعاية الصحية والابتكار في الدولة الاستراتيجيات التي تتبعها شركاتهم، لمواجهة التبعات الاقتصادية لجائحة «كورونا»، وتعزيز استدامة أعمالها، من خلال تغيير الأساليب التقليدية وتوظيف مواردها، لإطلاق خطوط إنتاج تلبي متطلبات الأسواق، وذلك خلال ندوة افتراضية نظمها مكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر (استثمر في الشارقة)، التابع لهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق)، بعنوان «مواكبة التغيير وتوجهات الاستثمار المرن».

وقال مدير عام هيئة الشارقة الصحية، الدكتور

عبدالعزيز المهيري: «نجحت الشركات والمؤسسات في تحويل خطوط الإنتاج لديها، بل وحتى التحوّل من صناعة إلى أخرى جديدة، الأمر الذي عزّز أعمالها وقدرتها على التكيف مع الواقع الاقتصادي الجديد».

من جانبه، قال المدير التنفيذي لمكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر، محمد جمعة المشرخ: «هناك شركات عديدة، تبنت خطط عمل مدروسة لحماية الموظفين، وتخفيف الخسائر المالية والتشغيلية».

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news