18 ألف زائر استقبلتهم فنادق رأس الخيمة خلال عطلة «الأضحى»

المصدر: رأس الخيمة ■الإمارات اليوم

أعلنت هيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة، أمس، عن تحسن ملحوظ في أداء قطاعي السياحة والضيافة بالإمارة خلال المرحلة الأولى من التعافي بعد أزمة «كوفيد-19»، مشيرة إلى أن فنادق ومنتجعات رأس الخيمة استقبلت أكثر من 18 ألف زائر خلال عيد الأضحى الماضي. وأفادت الهيئة في بيان، بأنه تم تسجيل ارتفاع في متوسط السعر اليومي للغرف بنسبة 12.9% خلال عطلة العيد، وهي أعلى متوسط لأسعار الغرف مقارنة بالسنوات الثلاث الماضية في ظل ظروف السفر العادية (قبل كوفيد-19)، لافتة إلى أنه تم إعادة افتتاح قمة جيس للمغامرة، والتي استقبلت نحو 52 ألفاً من محبي الإثارة والمغامرة حتى الآن منذ افتتاحها، مع تطبيق تدابير الصحة والسلامة الصارمة. وأكدت الهيئة أن جميع فنادق إمارة رأس الخيمة البالغ عددها 45 فندقاً، حصلت على شهادة الاعتماد من «بيرو فيريتاس».

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