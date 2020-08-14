3.12 % انخفاضاً في مؤشر أسعار المستهلك السنوي بدبي خلال يوليو

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

انخفض المؤشر السنوي العام لأسعار المستهلك في دبي، بنسبة 3.12% خلال يوليو الماضي، مقارنة بالشهر نفسه من عام 2019.

وأوضح تقرير صادر عن مركز دبي للإحصاء، أمس، أن ذلك جاء نتيجة انخفاض أسعار كل من: قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود بنسبة 5.41%، التي خفضت التضخم بمقدار 2.23 نقطة، فضلاً عن تراجع أسعار قسم النقل بنسبة 10.69%، التي خفضت التضخم بمقدار 1.20 نقطة، إضافة إلى هبوط أسعار قسم الترفيه والثقافة بنسبة 13.62%، التي خفضت التضخم بمقدار 0.29 نقطة، علاوة على انخفاض أسعار قسم الملابس وملبوسات القدم بنسبة 1.42%، التي خفضت التضخم بمقدار 0.03 نقطة، وقسم الاتصالات بنسبة 0.03%.

وأضاف التقرير أنه في المقابل، ارتفع المؤشر لكل من: قسم الطعام والمشروبات بنسبة 2.5%، والتي دفعت التضخم بمقدار 0.33 نقطة، وقسم التعليم بنسبة 1.87%، التي دفعت التضخم بمقدار 0.17 نقطة، وقسم التبغ بنسبة 15.96%، التي دفعت التضخم بمقدار 0.09 نقطة، وقسم السلع والخدمات المتنوعة بنسبة 0.61%، التي دفعت التضخم بمقدار 0.04 نقطة، وقسم الأثاث والتأثيث والأدوات المنزلية وإصلاحها بنسبة 0.16%، التي دفعت التضخم بمقدار 0.01 نقطة، وقسم الصحة بنسبة 0.06%، بينما استقرت أسعار قسم المطاعم والفنادق عند مستوياتها السابقة خلال فترة المقارنة.

إلى ذلك، انخفض المؤشر الشهري العام لأسعار المستهلك في يوليو 2020 مقارنة بيونيو 2020، بنسبة 0.11%، نتيجة انخفاض أسعار كل من: قسم السكن، المياه، الكهرباء، الغاز والوقود بنسبة 0.28%، التي خفضت التضخم بمقدار 0.11 نقطة، وقسم الطعام والمشروبات بنسبة 0.50%، التي خفضت التضخم بمقدار 0.07 نقطة.

في المقابل، ارتفعت أسعار كل من: قسم النقل بنسبة 0.82%، التي دفعت التضخم بمقدار 0.08 نقطة، وقسم السلع والخدمات المتنوعة بنسبة 0.28%، التي دفعت التضخم بمقدار 0.02 نقطة، وقسم الصحة بنسبة 0.04%.

- مؤشر أسعار قسم الطعام والمشروبات ارتفع 2.5%.

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