انخفاض أسعار 5 مجموعات من السلع والخدمات في دبي.. تعرف عليها

انخفض المؤشر السنوي العام لأسعار المستهلك في دبي، بنسبة 3.12% خلال يوليو الماضي مقارنة بالشهر نفسه من العام 2019.

وأوضح تقرير صادر عن مركز دبي للإحصاء اليوم، أن ذلك جاء نتيجة انخفاض أسعار كل من: قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود بنسبة 5.41% والتي خفضت التضخم بمقدار 2.23 نقطة، فضلا عن تراجع أسعار قسم النقل بنسبة 10.69% والتي خفضت التضخم بمقدار 1.20 نقطة، إضافة إلى هبوط أسعار قسم الترفيه والثقافة بنسبة 13.62% والتي خفضت التضخم بمقدار 0.29 نقطة، علاوة على انخفاض أسعار قسم الملابس وملبوسات القدم بنسبة 1.42% والتي خفضت التضخم بمقدار 0.03 نقطة، وقسم الاتصالات بنسبة 0.03%.

وأضاف التقرير أنه في المقابل، ارتفع المؤشر لكل من: قسم الطعام والمشروبات بنسبة 2.5% والتي دفعت التضخم بمقدار 0.33 نقطة، وقسم التعليم بنسبة 1.87% والتي دفعت التضخم بمقدار 0.17 نقطة، وقسم التبغ بنسبة 15.96%، التي دفعت التضخم بمقدار 0.09 نقطة، وقسم السلع والخدمات المتنوعة بنسبة 0.61% والتي دفعت التضخم بمقدار 0.04 نقطة، وقسم الأثاث والتأثيث، والأدوات المنزلية وإصلاحها بنسبة 0.16% والتي دفعت التضخم بمقدار 0.01 نقطة، وقسم الصحة بنسبة 0.06%، بينما استقرت أسعار قسم المطاعم والفنادق عند مستوياتها السابقة خلال فترة المقارنة.

دبي - الإمارات اليوم

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