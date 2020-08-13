«سامبا» السعودية تتخذ من «دبي المالي العالمي» منصّة لعملياتها الدولية

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلن مركز دبي المالي العالمي عن انضمام «مجموعة سامبا المالية» السعودية إلى قائمة الشركات النشطة والمدرجة ضمن المركز.

وأفاد المركز في بيان له، أمس، بأن «سامبا المالية» ستصبح بموجب هذا الترخيص، أول بنك سعودي يقوم بمزاولة أعماله وافتتاح مكتب تمثيلي له في مركز دبي المالي العالمي، إذ ستستفيد المجموعة من المنصة العالمية التي يوفرها «دبي المالي العالمي»، لتعزيز الحضور العالمي للمجموعة، وتعزيز خدمة المتعاملين في أنحاء المنطقة، لافتاً إلى أن هذا التوسع يأتي استكمالاً لخطط المجموعة الرامية إلى توسعة أعمالها في المنطقة، التي انطلقت في عام 2008 عندما بدأت بتقديم خدماتها المصرفية الشاملة في دولة الإمارات.

أطر عالمية

وشدد البيان على أن هذا التوسع يؤكد على تقديم مركز دبي المالي العالمي لمجموعة من الأطر القانونية والتنظيمية عالمية المستوى، فضلاً عن المنظومة المالية الشاملة والمتطورة، الأمر الذي يشكل حافزاً للشركات التي تسعى إلى تحقيق النمو، في تقديم الخدمات المصرفية الإقليمية.

«سامبا المالية»

ووفقاً للبيان، تتمتع «مجموعة سامبا المالية» بسمعة متميزة في السعودية في مجالات الابتكار، وتقديم حلول مالية تنسجم مع رؤية مركز دبي المالي العالمي لقيادة مستقبل القطاع المالي، إذ تسعى المجموعة، بوصفها مجموعة مالية ومصرفية، إلى التقدير والاعتراف بها نموذجاً يحتذى به في كيفية أسهام الشركات الوطنية في الاقتصاد والمجتمع.

منظومة متكاملة

وقال الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي، عارف أميري: «نتوجه بالشكر إلى (مجموعة سامبا المالية)، كونها أول بنك من السعودية تؤسس مكتباً لها في مركز دبي المالي العالمي، لتقديم خدماتها لدولة الإمارات والمنطقة، وليوفر لها المركز أكبر منظومة مالية متكاملة على مستوى المنطقة بوجود أكثر من 2500 شركة، من بينها 820 شركة متخصصة في القطاع المالي، بما يفتح لها المجال للعديد من الفرص والعوامل المهمة للنمو».

وأضاف: «تميزت (سامبا المالية) في المملكة على صعيد تطوير وتحويل قطاع الخدمات المالية، بما ينسجم مع رؤية مركز دبي المالي العالمي، لقيادة مستقبل القطاع المالي، ونتطلع للتعاون مع المجموعة على تسهيل وصولها إلى الأسواق الإقليمية سريعة النمو».

منصّة مثالية

بدورها، قالت الرئيس التنفيذي لـ«مجموعة سامبا المالية»، رانيا نشار، إن «قوة الإطار القانوني والتنظيمي والبنية التحتية لمركز دبي المالي العالمي وفر لنا منصة مثالية، يمكننا من خلالها النمو والاستمرار في خدمة المتعاملين، في دولة الإمارات والمنطقة».

وأضافت: «يأتي فرع مركز دبي المالي العالمي، في إطار خطط (سامبا) للنمو الاستراتيجي، وسيكون عنصراً مهماً لأعمال المجموعة في الإمارات»، معربة عن شكرها لكل من شارك في عملية الترخيص. وقالت: «أتطلع إلى بناء علاقة وثيقة وطويلة الأمد مع مركز دبي المالي العالمي».

«مجموعة سامبا المالية»

تعدّ «مجموعة سامبا المالية» متخصصة في القطاع المالي، وهي من بين أسرع شركات الخدمات المالية نمواً في المنطقة، وتم تصنيف المجموعة على أنها المؤسسة المالية الأكثر ابتكاراً في المملكة، إذ تقدم مجموعة شاملة من الخدمات التي تراوح بين الخدمات المصرفية للأفراد والشركات والمؤسسات والخدمات المصرفية الخاصة والاستثمارية، كما لعبت الخدمات المصرفية للشركات الصغيرة والمتوسطة دوراً أساسياً في دعم الأعمال التجارية في المملكة.

300 شركة جديدة

استقطب مركز دبي المالي العالمي، منذ افتتاحه في عام 2004، المؤسسات المالية في العالم، كما يواصل جذب متعاملين جدداً، إذ أعلن، أخيراً، عن انضمام أكثر من 300 شركة جديدة خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2020.

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