«دبي للسيليكون» تطلق تطبيقاً للخدمات والإبلاغ عن المشكلات

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلنت سلطة واحة دبي للسيليكون، الهيئة التنظيمية لواحة دبي للسيليكون، أمس، عن إطلاق تطبيق «DSO Click» حصرياً لسكان الواحة وشركاء الأعمال.

وأوضحت في بيان أن التطبيق المتاح على نظامي «أندرويد» و«آي أو إس»، يعمل منصة خاصة بمجتمع الواحة للتواصل مع السلطة، وأداة لتقديم طلبات تغطي عدداً من الخدمات، منها إدارة المرافق، والإبلاغ عن مشكلات متعلقة بالسكن، إضافة إلى حجز مواقف السيارات، وحجز القاعات المخصصة للاجتماعات.

وأضافت أن المقيمين وشركاء الأعمال سيتمكنون من رفع طلباتهم عن طريق الفيديو، أو عبر رسالة نصية أو صوتية، فضلاً عن إمكانية متابعة الحالة الخاصة بهم.

وبيّنت «دبي للسلكون» أن السكان سيتمكنون من تقديم الطلبات الخاصة بإدارة المنشآت، عبر عملية سلسة وبسيطة، حيث يقوم التطبيق تلقائياً بتحميل جميع تفاصيل عقد الإيجار بمجرد اختيار رقم العقار، لافتة إلى أنه لتبسيط طلبات خدمة المجتمع، يُمكن للمستخدمين إرسال تقاريرهم من خلال ميزة «عين على المجتمع»، التي تتيح للسكان مشاركة اقتراحاتهم حول تحسين أو تطوير الطرق الداخلية في الواحة، إضافة إلى طلبات الصيانة، والمشكلات المتعلقة بإنارة الشوارع، والضوضاء، وطلبات صيانة الرصيف، وشكاوى مكافحة الآفات، أو المشكلات المتعلقة بالحيوانات الأليفة المنزلية.

وقال نائب رئيس تنفيذي الاستراتيجية والدعم المؤسسي والمخاطر في سلطة واحة دبي للسيليكون، بدر بوهناد: «من خلال التطبيق الجديد قمنا بجمع مجالات رئيسة تهم السكان وشركاء الأعمال، على حد سواء»، مشيراً إلى أن التطبيق يعكس الأولويات المختلفة، ويسهم في تبسيط التواصل والتفاعل بين مجتمع الواحة والسلطة، إضافة إلى تبسيط العمليات، والخدمات الذكية، وسعادة العملاء.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news