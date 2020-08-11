"طيران الإمارات" توضّح متطلبات وشروط سفر المواطنين إلى أوروبا

المصدر: أزاد عيشو -دبي

قالت شركة "طيران الإمارات"، إنه يتعين على مواطني دولة الإمارات الحصول على موافقة من القنصلية العامة التابعة لوجهتهم الأوروبية في بلد المغادرة، قبل السفر إلى كل البلدان الأوروبية، باستثناء المملكة المتحدة واليونان.

وأضافت الشركة في تحديث لمتطلبات السفر على موقعها الإلكتروني، أن أنظمة السفر تتغير في كل وجهة بشكل متكرر، لذلك يرجى مواصلة التحقق منها للاطلاع على أحدث المعلومات قبل السفر، مشيرة إلى أنه يطلب من المتعاملين القدوم إلى المطار حاملين وثائق السفر الصحيحة والمطلوبة للسفر إلى وجهتهم.

وبينت أنه سيطلب من جميع المسافرين من دبي إلى المملكة المتحدة أو أوروبا (وغيرها من الوجهات الالزامية) إجراء اختبار تفاعل البوليميراز المتسلسل (PCR) لتأكيد عدم الإصابة بفيروس كورونا قبل فترة لا تتجاوز 96 ساعة من موعد المغادرة وإبراز الشهادة التي تتضمن نتيجة الاختبار عند إنجاز إجراءات السفر.

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