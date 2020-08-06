5.5 ملايين مستخدم لبوابة حكومة الإمارات في النصف الأول من 2020

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

ارتفع عدد مستخدمي البوابة الرسمية لحكومة دولة الإمارات (U.AE)، إلى 5.5 ملايين مستخدم خلال النصف الأول من عام 2020، ما يمثل زيادة نسبتها 50% على عام 2019.

وأفاد بيان أمس، بأن عدد زيارات صفحات البوابة بلغ نحو ثمانية ملايين زيارة، في ما تجاوز عدد مشاهدات صفحاتها 12.5 مليون مشاهدة.

وقال نائب المدير العام للهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات لقطاع الحكومة الذكية بالإنابة رئيس الفريق التنفيذي لمؤشر الخدمات الذكية، سالم الحوسني، إن البوابة هي واجهة الحضور الحكومي على الإنترنت، وهي منصة مشتركة للجهات الحكومية عموماً، وتمثل أحد تجليات روح الفريق بين الهيئة وتلك الجهات.

وتمتاز البوابة بأنها الوحيدة عالميا التي تحمل اسم نطاق مؤلف من حرف واحد وهو (U)، كما تعتبر الإمارات الدولة الوحيدة التي اعتمدت نطاق الحرف الواحد، عنواناً لبوابتها، مستفيدة من فرادة اسمها باللغة الإنجليزية، بحث يكون نطاق البوابة هو u.ae.

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