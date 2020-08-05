267.2 مليون درهم صافي أرباح «الواحة كابيتال» الربعية

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

أفادت شركة «الواحة كابيتال» بأنها حققت مستوى دخل قياسياً بواقع 571 مليون درهم في الربع الثاني من العام الجاري. وبلغ صافي الأرباح (العائدة إلى مالكي الشركة) 267.2 مليون درهم بالمقارنة مع خسارة صافية بواقع 124.4 مليون درهم في الربع الثاني 2019.

وأكدت الشركة في بيان أمس، أنه رغم المشهد الاقتصادي الصعب، بفعل استمرار جائحة فيروس كورونا «كوفيد-19»، إلا أن الشركة سجلت في الربع الثاني أداءً يعتبر هو الأقوى بين نتائج الأداء الربعية، الأمر الذي يسهم وبقوة في نتائج الشركة لبقية العام عموماً. ويأتي ذلك بعد التغييرات الرئيسة في الإدارة العليا للشركة في عام 2019. وواصلت وحدة إدارة الأصول تحقيق عائدات أعلى من معدلات السوق، بينما تمكنت وحدة الاستثمارات الخاصة من تحسين مكانتها الاستثمارية بدرجة كبيرة مقارنةً بالفترة السابقة.

وانتهت وحدة إدارة الأصول من إنشاء صندوق جديد يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية ومن المتوقع أن يتم إطلاقه في أوائل النصف الثاني من العام الجاري.

وسجلت محفظة الاستثمارات الخاصة مساهمة قوية في أرباح المجموعة بواقع 33.5 مليون درهم (بالمقارنة مع خسارة بقيمة 352 مليون درهم للنصف الأول 2019)، وبلغ الإجمالي الاحتياطي في القيمة 10 ملايين درهم مقارنة بـ109.3 ملايين درهم.

وقال رئيس مجلس إدارة «الواحة كابيتال»، وليد المقرب المهيري: «رغم حجم الآثار الاقتصادية والاجتماعية العامة لجائحة (كوفيد-19)، إلا أننا استطعنا بهذه النتائج أن نكون عند ثقة المستثمرين وحسن ظنهم بنا. وأثبتت هذه النتائج أننا لا نسعى فقط إلى زيادة المداخيل في الأوقات الجيدة، وإنما نحرص كذلك على حماية استثماراتنا في الأوقات الصعبة».

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